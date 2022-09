Ônibus elétricos podem baratear custo das passagens

Uma das grandes discussões no País sempre foi a falta de recursos e investimentos para transporte público, resultando em frotas ultrapassadas, veículos poluentes e uma tarifa alta.

O cenário se tornou ainda mais grave com a pandemia de Covid-19, no momento em que mais de 10,8 milhões de viagens realizadas por passageiros pagantes deixaram de ser realizadas. Os dados são da NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2021/2022).

O Brasil nunca teve uma frota de ônibus urbano tão velha quanto atualmente, aponta o estudo na NTU. O cenário foi dado pela crise histórica da pandemia e pela ausência de fontes de financiamento social que impactariam o setor. A frota de coletivos urbanos que respondem por mais de 50% do transporte da população nas cidades é a mais velha nos últimos 27 anos.

As informações do anuário 2021-2022 foram levantadas em nove capitais: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os ônibus estão, atualmente, com uma idade média de seis anos, considerada a mais alta desde 2012, aponta o levantamento realizado pela NTU.

O que se vê nas ruas do País são veículos desregulados e emitindo uma quantidade maior de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MPP), ônibus com assentos quebrados e portas com problemas. Com a redução da frota de veículos e o aumento de passageiros no pós-pandemia, as filas quilométricas à espera dos coletivos aumentaram significati.

Para Ricardo David, sócio-diretor da Elev, empresa especializada em soluções para o ecossistema de mobilidade elétrica, os eletrificados, por meio do transporte público, podem ter impacto social e ambiental.

"Quando falamos da sigla ESG - abreviação, em inglês de Environmental (Ambiental), Social (Social) e Governance (Governança) -, pensamos muito em questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, algo que claramente o carro elétrico está englobado; porém, há muito mais que isso, como o impacto urbano e social que esses automóveis podem ter", declarou o executivo, que explicou que em cidades onde os ônibus elétricos estão disponíveis, a população dá preferência a esses automóveis.

O transporte público coletivo do Brasil chegou a ocupar, em 2022, o segundo lugar no ranking de transporte mais caro da América do Sul, perdendo apenas para o Chile, segundo dados da Cuponation - plataforma de cupons online. O País saltou, em dois anos, da 55° posição para 36ª entre as nações que têm os ônibus e metrôs mais caros do mundo.

"Estamos observando um movimento mundial no qual empresas e governos estão se comprometendo com o fim dos automóveis à combustão até o ano de 2035. Já na América Latina, observamos o avanço das empresas chinesas em mercados que eram dominados por empresas brasileiras uma década atrás", afirma o executivo, ao defender que o País não pode perder a oportunidade.

Os brasileiros que utilizam o transporte público coletivo diariamente estão gastando, em média, R$ 214,00 mensalmente para ir e vir. Aqueles que recebem cerca de um salário mínimo de R$ 1.212,00, por exemplo, destinam 17,66% da renda com o transporte coletivo, sem retorno de investimento em tecnologia e melhoria no transporte público elétrico.

Em algumas cidades, porém, a situação é ainda pior. Em Brasília, o tíquete de ônibus custa R$ 5,50. A segunda capital mais cara do País é Porto Alegre, onde a tarifa chega a R$ 4,80. Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis, empatam em R$ 4,50 cada.

O Brasil, segundo análise da Elev, enfrenta três tipos de desafios para eletrificar suas frotas de ônibus: tecnológicos, financeiros e institucionais. E, de acordo com a empresa, traz exemplos de novos negócios desenvolvidos pelas cidades para abandonar, ou reduzir ao máximo, a dependência de diesel no transporte público. As informações são da assessoria de comunicação da Elev.