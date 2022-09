Acordo irá financiar projetos de transporte em todo País

Tendo em mãos esses levantamentos conjuntos, será organizada uma "carteira de projetos" que apontará "as necessidades de investimentos para a implementação das ações, nos diferentes níveis de governo e, também, de origens privada e internacional". urante a cerimônia de assinatura do protocolo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, disse que "o BNDES é o maior estruturador de programas do mundo", e que "graças a ele conseguimos tirar muita coisa do papel".

"Na primeira fase da parceria entre MDR e BNDES, poderão ser elaborados estudos em 21 regiões metropolitanas do país que contam com mais de 1 milhão de moradores. Serão articuladas reuniões entre representantes das duas instituições e a implementação de ações de prospecção de informações junto aos entes subnacionais para averiguar a demanda dessas localidades por sistemas de metrô, trem urbano, veículo leve sobre trilhos (VLT) e Bus Rapid Transit (BRT)", informou o ministério.

A parceria - que integra uma série de ações previstas na Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana - durará 12 meses, contados a partir da publicação do protocolo de intenções na página oficial do ministério, mas poderá ser renovada mediante a assinatura celebração de aditivo.

O Ministério do Desenvolvimento Regional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram, na semana passada, um protocolo de intenções que pretende coletar informações visando à implantação de "projetos de transporte público coletivo de média e grande capacidade nas regiões metropolitanas brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes". As informações são da Agência Brasil.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social publica edital de concessão do Metrô de Belo Horizonte

ANPtrilhos aguarda com expectativa leilão previsto para o fim do ano ANPTrilhosdivulgação/jc

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou, na semana passada, o edital de concessão do Metrô de Belo Horizonte (MG). O projeto engloba a gestão, operação e manutenção da rede, incluindo a Linha 1 (Novo Eldorado-Vilarinho) e a Linha 2 (Nova Suíça-Barreiro), que será construída. O leilão está previsto para o dia 22 de dezembro, na B3, em São Paulo (SP).

"Esse é um projeto que o atual governo está trabalhando há muito tempo e agora se concretiza com o edital. A ANPTrilhos aguarda com expectativa a realização do leilão no fim do ano e espera que, independente do resultado, a Linha 2 e a modernização do sistema metroferroviário de Belo Horizonte se tornem uma realidade para a melhoria do serviço de transporte", explica Roberta Marchesi, Diretora Executiva da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).

Segundo o BNDES, o investimento total estimado do projeto é de R$ 3,5 bilhões, ao longo dos 30 anos do contrato de concessão. Sairá vencedor do leilão a proponente que oferecer o maior valor para a aquisição das ações. O valor mínimo é de R$ 19.324.304,67 (dezenove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos).

O aporte previsto inclui a requalificação e ampliação da linha existente em mais uma estação (Novo Eldorado, no município de Contagem), assim como a construção da Linha 2, que terá sete novas estações e 10,5 km de extensão. Os estudos indicam que após os investimentos o sistema deve beneficiar cerca de 270 mil passageiros diariamente, dos quais 50 mil devem utilizar a nova Linha 2. A previsão é que as novas estações comecem a ser inauguradas a partir do 4º ano da concessão e que todas estejam operacionais no 6º ano.

Hoje, o sistema possui uma linha (Linha 1), que atende aos municípios de Belo Horizonte e Contagem, com 19 estações e 28,1 km de extensão. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é a responsável pela operação do sistema. Ela é uma empresa pública e a União é proprietária de 100% de suas ações.

O edital, anexos e informações sobre a licitação estão disponíveis no site e no Hub de Projetos do BNDES. As informações são da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).