CNT apresenta propostas para melhoria dos transportes

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) apresenta a publicação "O transporte move o Brasil - Propostas da CNT ao País". O objetivo do documento é colaborar com a construção de uma agenda estratégica de desenvolvimento do Brasil, especialmente no que se refere à melhoria das infraestruturas de transporte e do ambiente regulatório e de negócios para empresários e investidores.

A CNT defende que o progresso socioeconômico do Brasil está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos seus sistemas de transporte. A confederação entende que é necessária uma infraestrutura de transporte planejada, moderna, interligada e que contribua para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas e para o bem-estar da população. "A agenda deve ser prioritária dos próximos governantes", sugere o documento.

Além disso, o texto visa à solução de entraves à competitividade do setor, à ampliação da sustentabilidade econômica e ambiental do transporte e à garantia de segurança jurídica para o setor. A publicação foi consolidada a partir de análises e pesquisas produzidas pela CNT e com a colaboração de federações, sindicatos nacionais e entidades associadas.

O presidente do Sistema CNT, Vander Costa, afirma que a entidade defende uma agenda de Estado, que garanta competitividade ao setor produtivo e a recuperação da capacidade de investimentos pelos governos. "É fundamental que os governos federal e estaduais recuperem sua capacidade de investir, uma vez que detêm sob sua responsabilidade grande parte do sistema viário."

Segundo ele, é imperativo estimular a maior utilização de recursos privados e viabilizar a ampliação da integração modal, a segurança pública e o aprimoramento de marcos regulatórios.

"Esta é a terceira edição do documento, no qual a CNT apresenta sugestões para a estruturação dos planos de governo e identifica as necessidades do transporte em âmbito nacional, a partir de um trabalho minucioso de identificação de entraves e de propostas de solução importantes para o setor", explica Bruno Batista, diretor-executivo da CNT, responsável pelo estudo.

Para a CNT, o processo de planejamento deve cumprir o papel de direcionar, objetivamente, projetos operacionais e de infraestrutura que solucionem as questões de oferta necessária para um serviço de transporte que atenda à sociedade de forma eficiente e satisfatória.