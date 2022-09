Malha aérea internacional do País atinge maior volume desde 2019, diz agência responsável pela promoção do turismo

Atualmente, as regiões que mais possuem conectividade com o Brasil são a América Latina, com 2.068 voos mensais; a Europa, com 1.045 voos; e a América do Norte, com 762. Segundo a Embratur, a conectividade com Estados Unidos e Canadá, em agosto, aumentou 28,36% em relação ao mês de julho.

Entre as novidades, destacam-se as rotas e frequências de ligação com o Nordeste do Brasil. Já em outubro, a Aerolíneas Argentinas prevê o incremento de duas frequências nos voos Buenos Aires-Salvador. Em novembro, a TAP também estima o retorno de duas frequências de voos Lisboa-Salvador. No mesmo mês, a Gol retomará o voo Buenos Aires-Natal.

O número de chegadas de voos internacionais ao Brasil, em agosto deste ano, foi o maior já registrado desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), somente no mês passado houve 4.003 desembarques, o que representa 80,71% da capacidade demonstrada em 2019. Comparado a agosto de 2021, foi registrado aumento de 232,35% nas conectividades internacionais, conforme informou a Agência Brasil.

Azul terá 21 novas rotas para atender alta temporada de verão

Para atender a alta demanda do período mais quente do ano, a Azul lança sua malha de verão e aposta em 21 novas rotas conectando o Brasil com aumento na oferta de assentos em rotas de lazer entre dezembro de 2022 até o final de janeiro de 2023.

Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), os três principais centros de conexão da companhia no País, serão os aeroportos com o maior número de decolagens ao longo da alta temporada. Outras capitais, como Cuiabá (MT), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), também terão aumento de decolagens durante o período.

A malha planejada para o verão amplia a oferta de assentos em voos com destino a cidades turísticas bastante procuradas nessa época do ano. O Nordeste é a região que mais vai receber aeronaves com as cores da companhia. Reconhecido mundialmente pela sua beleza e diversidade, além das altas temperaturas, ideais para conhecer suas inúmeras praias, o litoral nordestino terá sete novas rotas, com saídas das mais diversas regiões do País: Confins-Aracaju, Congonhas-Porto Seguro, Congonhas-Maceió, Goiânia-Salvador, Foz do Iguaçu-Salvador, Rio de Janeiro (SDU)-Ilhéus e Montes Claros-Salvador.

Além disso, 30 outras rotas já em operação vão ter incremento de voos, para atender a alta demanda da temporada, entre elas Confins-João Pessoa, Viracopos-Fortaleza, Rio de Janeiro (SDU)-Maceió e Viracopos-Fernando de Noronha.

Os mineiros também terão rota inédita ligando Confins a Santarém, no Pará, e poderão aproveitar a época mais quente do ano para conhecer Alter do Chão, apelidado de “caribe brasileiro”, e se encantar com a praia de água doce mais bonita do mundo.

Para aqueles que preferem um clima mais ameno, a Azul também vai ampliar a oferta de voos para alguns destinos no Sul do Brasil. Serão 11 novas rotas em operação: Cuiabá-Florianópolis, Cuiabá-Chapecó, Confins-Navegantes, Florianópolis-Santo Ângelo, Florianópolis-Pelotas, Florianópolis-Passo Fundo, Florianópolis-Santa Maria, Florianópolis-Uruguaiana, Navegantes-Santos Dumont, Navegantes-Chapecó e Porto Alegre-Chapecó.

Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná, ganha novas rotas partindo de Cuiabá, Confins e Salvador, além de aumento na oferta de assentos de Florianópolis, Navegantes, Porto Alegre e de Viracopos, em Campinas. Lá, o Cliente pode conhecer as famosas e belíssimas Cataratas do Iguaçu, eleita uma das 7 Maravilhas da Natureza.

Os voos da malha de alta temporada de verão se unem à capilaridade da malha aérea da Azul com opções de voos conectando todo o Brasil e, com isso, fortalecendo o turismo nas mais diversas regiões do País.