Calçados Bibi aposta em delivery para aumentar vendas

As entregas em domicílio tiveram uma alta demanda nos últimos anos. O delivery não foi somente opção para o setor de food service. O varejo também enxergou uma oportunidade de manter o faturamento das vendas das operações, levando o produto até a casa do cliente de modo exclusivo. Este é o caso da Calçados Bibi de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Mesmo com a normalização do fluxo de pessoas no Praia da Costa Shopping, o delivery é responsável por 15% do total de vendas da loja, segundo informações da assessoria de comunicação da empresa gaúcha.

Segunda franqueada de toda a rede de franquias da Calçados Bibi, que conta com mais de 150 operações situadas em solo brasileiro e em países da América Latina, a empresária Marilusa Pontini, de 68 anos, aponta que o serviço ainda é requisitado por consumidores que priorizam a praticidade de receber os produtos em casa. Segundo a executiva, que possui quase 30 anos de experiência no segmento calçadista multimarca, o delivery é uma alternativa que implementa o faturamento da operação, já que a cada compra realizada o cliente adquire pelo menos dois pares de calçados.

"Durante os anos de 2020 e 2021, o delivery, sem dúvida, foi a opção mais buscada pelos clientes que consomem os produtos Bibi. Como somos conhecidos na região por conta da força da marca e nosso histórico de 14 anos, os consumidores se sentiram confortáveis em, ao invés de esperar poder voltar a frequentar os shoppings, realizar compras via WhatsApp, se mantendo atualizado das novidades trazidas pela marca. Hoje, o serviço se tornou parte do negócio e é essencial tanto para os papais e mamães que buscam comodidade, quanto para a operação", revela Pontini.

A Bibi, no mercado há 73 anos, está na vanguarda de projetos de transformação digital, tendo nos últimos anos implantado diversas opções para auxiliar nas vendas e trazer o cliente para dentro de loja sem a necessidade de sair de casa. Uma delas é o Bibi em Casa, iniciativa que traz a facilidade de o cliente escolher os produtos desejados e experimentar no conforto da própria residência, tudo por meio de contato pelo WhatsApp, indicando os calçados que mais deseja e recebendo na sua residência uma mala personalizada contendo os itens escolhidos.

"Com as ações que se apoiam no uso de tecnologia, a Bibi consegue sair na frente no que tange a praticidade, conforto e bem-estar dos clientes. Dessa forma, atendemos desde aqueles consumidores que preferem ir até a loja experimentar e escolher os calçados dos filhos, quanto aquele que prefere a acessibilidade de receber tudo em casa. Sendo assim, apostamos em diferentes caminhos para levar os produtos da marca até o cliente. Mesmo com a retomada de fluxo de pessoas em shopping centers, enxergamos que as iniciativas são importantes para oferecer alterativas de compras diferenciadas alinhadas aos novos hábitos de consumo do varejo brasileiro", finaliza a presidente do grupo, Andrea Kohlrausch.