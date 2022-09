Inteligência Artificial leva processo de gestão das empresas a um novo patamar

Mauricio Frizzarin

Fundador e CEO da Qyon Tecnologia

Você certamente já ouviu falar sobre Inteligência Artificial, não é mesmo? Apesar da popularização do termo, ainda há muita gente sem entender o que ele realmente significa. Mais ainda, é possível que muitas pessoas não tenham compreendido que sua aplicação no meio empresarial traz eficiência e vem se tornando indispensável.

Para deixar o entendimento bem simples, podemos definir a Inteligência Artificial como qualquer software que seja capaz de tomar decisões, por meio de algoritmos de análise, que levem a um objetivo desejado. Isso significa, que uma ferramenta dotada de Inteligência Artificial pode identificar padrões e analisar a melhor maneira de executar uma atividade determinada. Para isso, só precisa de uma fonte de dados. Ou seja, já temos à nossa disposição uma tecnologia que oferece milhares de aplicações possíveis.

Apesar de parecer futurístico, a Inteligência Artificial já faz parte da nossa rotina há algum tempo e vem se tornando cada vez mais próxima e acessível para empresas de todos os tamanhos e setores, proporcionando vantagens importantes para os negócios. Afinal, ela pode e deve ser utilizada como um braço de automação de tarefas e executar atividades que demandariam muito tempo e atenção por parte dos colaboradores. Esses, por sua vez, poderiam dedicar seus conhecimentos a operações mais estratégicas para a empresa.

Os processos mais burocráticos relacionados à gestão de um negócio podem facilmente ser executados por softwares desenvolvidos com a aplicação de Inteligência Artificial. No departamento financeiro de uma empresa, por exemplo, a tecnologia pode fazer a gestão das contas a pagar, automatizar os processos de emissão de notas e realizar o controle do faturamento. Também é um excelente meio para realizar o controle de estoque.

Em um cenário ainda mais promissor, se houver integração entre as plataformas de gestão, com Inteligência Artificial, utilizadas pela empresa e pelo escritório de contabilidade, torna-se possível a troca de informações e o compartilhamento de documentos de forma mais dinâmica, eficiente e segura. Com isso, um contador que dedicava metade do seu tempo às ações mais burocráticas da profissão, em atividades relacionadas à emissão de folha de pagamento, escrita fiscal e outras rotinas, ganha a oportunidade de se tornar mais produtivo e, principalmente, mais estratégico para as empresas atendidas ao dedicar atenção a atividades que mostrem diferencial, como em avaliações de mercado e da própria empresa que levem a uma redução da carga de impostos incidente sobre o negócio, por exemplo.

Em suma, ter uma ferramenta de gestão dotada de Inteligência Artificial e Big Data não só auxilia no aumento da produtividade ao automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, como na economia de tempo e de recursos das empresas. O mais interessante é que essas plataformas já estão disponíveis no mercado brasileiro e podem se tornar aliadas de todas as companhias, inclusive de empresas de pequeno e médio portes, que muitas vezes encaram tecnologias como essas como itens inatingíveis ou inviáveis para os seus negócios. Ao contrário, a Inteligência Artificial é para todos!