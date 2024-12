receita dá a receita

Imposto Solidário: prazo até o dia 27 de dezembro

Todo cidadão que declara seu Imposto de Renda de Pessoa Física pelo modelo completo pode destinar parte do imposto para incentivar projetos sociais e culturais. Não só pessoas, mas também empresas. A destinação do IR fortalece a proteção às crianças, adolescentes e idosos, as atividades culturais, audiovisuais e desportivas. É uma forma de participação cidadã em prol de toda a sociedade, e sem custo. Destinação como pessoa física: se você declara IRPF pelo regime de deduções legais, pode fazer doações durante o ano e lançá-las como deduções na base de cálculo do IR no ano subsequente. É possível destinar até 6% do imposto devido, enviando os recursos para: Fundos especiais de proteção à criança, ao adolescente e ao idoso, projetos de incentivo à cultura (Lei Rouanet), projetos de produção audiovisual, projetos relacionados às atividades desportivas (até 7% a partir de 01/01/25). Estas doações são feitas diretamente aos fundos especiais e aos projetos previamente aprovados pelos órgãos competentes. E precisam ser efetivadas até o dia 27/12/24. Destinação na declaração: pode fazer a doação diretamente na entrega da Declaração do IRPF. Neste caso, você poderá destinar até 3% de imposto para os fundos de proteção às crianças e adolescentes e mais 3% aos fundos de proteção aos idosos. Esses valores são deduzidos do imposto devido, ou seja, você não paga nada a mais por isso. Destinação como pessoa jurídica: se a sua empresa for tributada pelo lucro real, ela também pode incentivar as atividades e fundos. Os valores poderão ser deduzidos, até o limite de 1% do imposto devido (IRPJ), na contabilidade e escrituração da empresa. O empresário faz sua doação, lança a dedução na DCTF e depois detalha as destinações do ano na EFD.