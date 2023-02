Receita dá a receita

Receita Federal lança programa de autorregularização para contribuintes em procedimento fiscal

O contribuinte que optar pelo benefício deverá indicar o valor do débito e realizar o pagamento do valor integral, sem a incidência da multa de mora e da multa de ofício. O valor será acrescido somente dos juros de mora. A autorregularização poderá ser feita até 30/04/2023, mediante abertura de processo digital no Portal e-CAC, disponível no endereço https://gov.br/receitafederal, e abrange débitos objeto de procedimento fiscal iniciado até 12/01/2023(data da Medida Provisória), exceto débitos apurados no âmbito do Simples Nacional. Após a abertura do processo digital, o contribuinte deverá retificar e retransmitir as declarações correspondentes aos débitos a serem regularizados, bem como efetuar o pagamento dos tributos confessados. Excepcionalmente serão aceitos as retificações e pagamentos até o dia 02/05/2023 para os pedidos abertos até 30/04/2023. Para a adesão, estarão disponíveis três opções de serviço no Portal e-CAC: Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para malha fiscal de IRPF; Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para malha fiscal de ITR; Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para demais procedimentos fiscais. A opção ao programa de autorregularização será concluída com a juntada ao respectivo processo digital dos pagamentos confessados.

Microempreendedores Individuais (MEI) de todo o país já podem emitir NFS-E no padrão nacional

A partir de abril deste ano, segundo Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 169/2022, todos os MEI do país que prestarem serviços para pessoas jurídicas deverão emitir suas Notas Fiscais de Serviço no padrão nacional. Participam do projeto o Sebrae, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Serpro e diversas entidades e associações que representam os municípios e os prestadores de serviço. Pela Receita Federal do Brasil, o projeto está sob a Coordenação da Cofis/Sufis.