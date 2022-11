Receita dá a receita

Imposto de Renda completa 100 anos de existência

Os valores arrecadados têm contribuído para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro.

Desde 1922, quando foi instituído, no governo de Arthur Bernardes, muitas foram as mudanças pelas quais o imposto de renda passou no decorrer desses 100 anos. Embora a lei seja de 1922, a cobrança efetivamente iniciou em 1924 e mantém até hoje a característica de promover justiça fiscal, pois quem ganha mais é mais tributado. Ao longo desses 100 anos, o tributo passou por períodos de conflitos mundiais como a 2ª guerra mundial e ditadura militar no país, que refletiu na cobrança da Obrigação de Guerra (1942) e de empréstimos compulsórios para fins de desenvolvimento do país. Os tributos também acompanharam as mudanças da sociedade e medidas consideradas machistas, como a possibilidade de apenas o homem poder informar filhos como dependentes (1932) ou ainda, só os homens atuarem como fiscais do imposto de renda (1942), nos soam como absurdo, sem possibilidade de aplicabilidade nos dias atuais, tamanha a participação da mulher atualmente no cenário econômico. Dentre as curiosidades deste tributo, em 1941, existia a previsão de adicional do imposto para solteiros ou viúvos, sem filhos, maiores de 25 anos (até 1964) e imunidade para jornalistas, professores e magistrados (até 1964). Hoje, o imposto de renda, na modalidade pessoa física e pessoa jurídica, é o tributo mais importante do país e concede ao contribuinte a possibilidade de destinar parte do valor devido a entidades sociais. Neste centenário do tributo, a Receita recebeu mais de 34 milhões de declarações na modalidade Pessoa Física.