Receita dá a receita

Integra Contador já está disponível

A Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizaram nova plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais. O Integra Contador permite o acesso automatizado a um conjunto de informações que só estavam disponíveis por consulta individualizada no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o e-CAC. A plataforma oferece, inicialmente, 27 serviços em sete APIs (Application Programming Interface). Dentre os principais, estão os relacionados ao Simples Nacional e MEI, consulta e transmissão de DCTFWeb, consulta de pagamentos realizados, emissão de DARF, dentre outros. Para obter o Integra Contador é necessária a utilização de certificado digital e-CNPJ. As consultas a dados são permitidas após a conferência da autorização do proprietário das informações ou de seu procurador. A autorização do procurador deve ser realizada previamente, pelo e-CAC. Veja as funcionalidades: Integra SN,(Simples Nacional) permite a entrega e consulta da declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), além da geração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), Integra MEI (Microempreendedor Individual) permite a geração do DAS além de consultar a dívida e atualizar o benefício, Integra DCTFWEB (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) permite a transmissão e consultas da DCTF, além da geração do DARF referente à declaração, Integra SICALWEB (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais) permite a geração de DARFs , Integra Pagamento Permite a consulta de comprovantes de pagamento , Integra Caixa Postal permite a consulta de mensagens da caixa postal RFB do contribuinte, Integra Procurações permite a consulta de procurações eletrônicas