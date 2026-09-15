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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 13:39

Contagem regressiva para o mundo corporativo se adaptar à reforma tributária

Fábio Carraro, sócio-fundador e CEO da Icompany Tecnologia da Informação e vice-presidente da área de Internacionalização da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RS)

Fábio Carraro, sócio-fundador e CEO da Icompany Tecnologia da Informação e vice-presidente da área de Internacionalização da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RS)

CLÓVIS PRATES/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária do consumo representa uma das maiores transformações na apuração e no recolhimento de tributos no Brasil e exigirá das empresas muito mais do que a atualização de sistemas. A transição para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) vai impor mudanças nos processos operacionais, na gestão de dados, na automação fiscal e na organização financeira dos negócios. Para Fábio Carraro, sócio-fundador e CEO da Icompany Tecnologia da Informação e vice-presidente da área de Internacionalização da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RS), o desafio está na necessidade de manter a convivência entre os modelos tributários durante o período de transição.

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