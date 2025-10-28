Planejar o orçamento é decidir o papel da inteligência artificial na empresa

Por Willian Valadão

Durante muito tempo, o processo orçamentário das empresas foi um exercício previsível: projetar receitas, ajustar custos, planejar investimentos e garantir que o caixa sustentasse o crescimento. Mas em um mundo que muda mais rápido do que as planilhas conseguem prever, fazer orçamento como se fazia há dez ou vinte anos é desperdiçar a principal oportunidade que esse instrumento oferece, ou seja, a de preparar a empresa para o futuro, e não apenas para o próximo exercício. Em ambientes voláteis, marcados por transformações tecnológicas e novos modelos de negócio, a elasticidade orçamentária se torna uma vantagem competitiva. As organizações mais bem-sucedidas são as que combinam governança financeira com agilidade, revisam cenários com frequência, trabalham com projeções dinâmicas e, sobretudo, reservam uma linha estratégica de investimento em inovação, tecnologia e inteligência artificial (IA).

A IA deixou de ser um tema de laboratório ou de experimentação pontual. Hoje, ela é infraestrutura invisível de eficiência e vantagem competitiva. Companhias que tratam a IA como um investimento estrutural, e não apenas como um gasto em tecnologia, redesenham seus processos, aceleram a tomada de decisão e multiplicam a produtividade dos times. É o caso de empresas que aperfeiçoaram fluxos complexos de atendimento, otimizaram cadeias de suprimento com modelos preditivos ou automatizaram a leitura de grandes volumes de documentos para agir em tempo real. Esses resultados não surgem de projetos isolados, mas de uma estratégia sustentada por orçamento, cultura e prioridade executiva. Destinar verba para IA significa permitir que a empresa construa uma base de dados confiável, invista em infraestrutura, capacite equipes e desenvolva soluções que reduzam custos e aumentem margens, um efeito direto sobre o resultado financeiro.

Mas há um aviso urgente para quem pensa que apenas alocar verba basta: grande parte das empresas que já investem em IA está cometendo erros estratégicos. Segundo o Goldman Sachs, apenas 14% das grandes empresas realmente aplicam a IA de forma eficaz . E, mais impactante ainda, 41% das ferramentas de IA disponíveis no mercado estão focadas em tarefas "das zonas erradas ", ou seja, em atividades que os colaboradores não querem delegar ou em que a IA ainda não executa com excelência, de acordo uma pesquisa do Instituto de IA Centrada no Humano e do Laboratório de Economia Digital da Universidade de Stanford. Isso significa que boa parte dos investimentos acaba mal alocado, criando expectativas frustradas, desperdícios e fricções internas.

No momento de projetar o orçamento, não basta reservar verba genérica para "tecnologia" ou "inovação". A IA deve estar no centro do planejamento, com metas e métricas claras de retorno, e com uma estratégia de adoção cuidadosa. E se quase metade das ferramentas usadas se concentra nas zonas erradas de automação, isso pede que o gestor, já na fase orçamentária, exija critérios rígidos de escolha e governança de uso. Não será suficiente inserir "IA" no orçamento; será necessário monitorar uso, revisar hipóteses e interromper iniciativas com baixo retorno.

Embora as grandes corporações costumem liderar os debates sobre planejamento e tecnologia, esse movimento não se restringe a elas. Pequenas e médias empresas também precisam incorporar a IA e a inovação ao seu planejamento orçamentário. Para esse grupo, o impacto tende a ser ainda mais direto: soluções baseadas em IA podem reduzir custos operacionais, automatizar tarefas repetitivas e liberar tempo das equipes para atividades estratégicas. Com o avanço das ferramentas acessíveis e o modelo de software como serviço, já não é necessário dispor de grandes estruturas para colher benefícios reais. O essencial é planejar com antecedência, prever investimento, capacitar pessoas e criar uma cultura de uso responsável da tecnologia. Independentemente do porte, o futuro competitivo de qualquer negócio será determinado pela forma como ele combina inteligência humana e artificial.

O final do ano é crítico nesse processo. É nesse período que a maioria das empresas já projeta receitas, revisa premissas macroeconômicas e define prioridades para o próximo exercício. O que muitas vezes é tratado como uma rotina administrativa pode ser, na verdade, um momento decisivo de estratégia. O orçamento é o espelho do que a empresa considera essencial e, portanto, revela se a inovação é discurso ou prática. As organizações que enxergam o planejamento financeiro como instrumento vivo, revisado de forma contínua e conectado à agenda de transformação digital, constroem resiliência e antecipam mudanças. Reservar espaço para IA não é um luxo nem uma tendência; é uma forma de garantir relevância e competitividade num ambiente em que a eficiência será cada vez mais algorítmica.