Milhões de pequenos negócios podem sair da informalidade com a reforma tributária

O debate sobre a reforma tributária ganha contornos práticos quando se observa a realidade das micro e pequenas empresas brasileiras: mais de seis em cada dez ainda atuam na informalidade (67%), segundo levantamento do Sebrae. O dado contrasta com a média nacional: segundo o IBGE, a taxa geral de informalidade no país recuou para 38% no primeiro trimestre de 2025, o menor patamar desde 2020. Essa diferença indica que simplificar regras e reduzir custos, como pretende a reforma tributária, pode ser decisivo para trazer milhões de negócios para a economia formal.

Para Luan Stocco, CTO da Vhsys, esse movimento pode abrir uma nova fase para o empreendedorismo. “A reforma tributária, quando desenhada para dar previsibilidade, facilita o processo de formalização e dá mais segurança ao empreendedor”, afirma. “E a tecnologia é um elemento-chave nesse caminho, porque automatiza tarefas fiscais e torna mais fácil cumprir e manter as obrigações.”

Ainda segundo o IBGE, mais de 39 milhões de trabalhadores estavam fora do mercado formal no início de 2025, sem acesso a benefícios previdenciários e crédito. Para especialistas, a criação de um ambiente tributário mais simples e menos oneroso pode reduzir esse número de forma consistente, ampliando a arrecadação e fortalecendo as economias locais.

Além de garantir direitos, a formalização permite que pequenos negócios acessem linhas de crédito, participem de licitações, fechem contratos com grandes empresas e ampliem seu alcance de mercado. A reforma, se bem estruturada, pode acelerar esse processo ao diminuir a complexidade tributária que hoje afasta empreendedores do CNPJ.

Para os pequenos negócios, soluções digitais surgem como aliadas. “Plataformas que centralizam a emissão de notas, controle financeiro e gestão fiscal reduzem custos e burocracia. Isso dá ao empreendedor mais tempo e clareza para se dedicar ao crescimento do negócio, e não apenas ao cumprimento de exigências legais”, finaliza o CTO.

LEIA MAIS: Reforma Tributária extingue ISSQN até 2032

2º Atlas dos Pequenos Negócios , produzido pelo Sebrae, lançado no dia 24 de setembro. Cabeleireiros, transporte rodoviário, atividades de malote e entrega, fotocópias e preparação de documentos, manutenção e reparação de veículos estão entre as atividades com maior número de registros de microempreendedores individuais (MEI) em 2024. Da lista que elenca 20 atividades mais buscadas pelos MEI, 11 são do setor de Serviços. As informações são do, produzido pelo Sebrae, lançado no dia 24 de setembro.

O estudo também indicou o TOP 20 de micro e pequenas empresas (MPE) criadas no ano passado, que inclui atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos, serviços de escritório, restaurantes, serviços de engenharia, entre outros. No caso das MPE, pequenos negócios de Serviços ocuparam ainda mais posições no ranking de 2024, chegando a 14.

Segundo o levantamento do Sebrae, em 2024 foram registrados cerca de 1 milhão de CNPJ de Micro e Pequena Empresa e 3 milhões de MEI. Na comparação com o ano anterior, nota-se um crescimento de cerca de 20% na quantidade de inscrições de micro e pequenas empresas e de 7% no grupo de microempreendedores individuais. Somadas as duas categorias, foram abertas 4,1 milhões de empresas no ano passado.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os dados comprovam que os donos de pequenos negócios são os responsáveis por movimentar a economia brasileira, principalmente os que atuam no setor de Serviços. “São pessoas que sabem se virar e enfrentam desafios diários e se mostram resilientes, criando empregos e renda. Trabalham com seu talento e enfrentam um sistema que não foi feito para os pequenos. Contudo, continuam sendo os maiores geradores de postos de trabalhos formais no nosso país”, afirma.

“A implementação da figura do Microempreendedor Individual permitiu que milhões de pessoas que faziam do empreendedorismo uma alternativa para complementar a renda, ou mesmo como sua principal ocupação, pudessem se beneficiar de uma série de direitos que antes lhes eram vedados: registro de um CNPJ, possibilidade de emitir nota fiscal, vender para o poder público, ter acesso a produtos e serviços bancários, além de direitos e benefícios previdenciários”, complementa Décio Lima.