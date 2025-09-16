A Contabilidade Cooperativista e sua interação com outras áreas do conhecimento

Andreza Mainardi e Carlos André Baranzelli

Integrantes da Comissão de Estudos de Contabilidade do Setor Cooperativo do CRCRS

Carlos André Baranzelli Integrante da Comissão de Estudos de Contabilidade do Setor Cooperativo do CRCRS CRCRS/Divulgação/JC

A Contabilidade é uma área essencial para a maioria das instituições, desempenhando papel estratégico tanto na gestão quanto nas operações. Além de fornecer dados e informações que embasam decisões, ela também se beneficia da interação com outras áreas do conhecimento, o que enriquece sua capacidade de interpretar e registrar adequadamente os fatos contábeis.

No contexto das cooperativas, essa interdisciplinaridade é ainda mais evidente. O Direito, por exemplo, oferece fundamentos indispensáveis à Contabilidade cooperativista. A Lei nº 5.764/1971, que institui a Política Nacional do Cooperativismo, estabelece diretrizes que devem ser rigorosamente observadas pelos profissionais contábeis, como os registros relacionados às quotas-partes, aos fundos obrigatórios de reserva e ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates). Assim, o Direito fornece a base normativa para os registros contábeis, orientando tanto os profissionais da Contabilidade quanto os operadores do Direito na correta interpretação e aplicação das normas legais.

LEIA MAIS: Cenário de fraudes preocupa empresas e instituições no Brasil



Além do campo jurídico, a Tecnologia da Informação (TI) também exerce papel fundamental no fortalecimento da Contabilidade. Em um cenário de constantes avanços tecnológicos, a TI contribui para a automação de processos, para a segurança da informação e para a geração de dados confiáveis. Essa integração permite que a Contabilidade atenda com mais precisão às exigências éticas, legais, fiscais e regulatórias — muitas vezes em estreita colaboração com o setor jurídico.

A adoção de ferramentas tecnológicas, como sistemas de gestão integrada e soluções de business intelligence, proporciona maior eficiência e precisão nos relatórios contábeis. Isso permite aos gestores uma visão mais clara e estratégica, favorecendo decisões assertivas que impulsionam o crescimento do cooperativismo.

Nesse contexto, equipes interdisciplinares tornam-se um diferencial competitivo. A colaboração entre profissionais de diferentes áreas — como Direito, TI, Administração e Contabilidade — favorece a construção de soluções criativas, eficazes e alinhadas às necessidades específicas das cooperativas.

Portanto, a Contabilidade cooperativista se fortalece ao integrar saberes diversos, promovendo uma atuação mais estratégica, ética e eficiente. A interdisciplinaridade é, assim, um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável e inovador do cooperativismo.