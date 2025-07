Governança não é luxo, é estratégia de negócio

Laís Machado Lucas

Conselheira de administração

No Brasil, onde as pequenas e médias empresas (PMEs) representam 99% dos negócios formalizados, segundo dados do Sebrae e do Ministério da Economia, discutir esse segmento não é apenas relevante — é necessário. Essas empresas formam a base da economia nacional: respondem por cerca de 30% do Produto Interno Bruto, empregam mais da metade da força de trabalho do setor privado e são fundamentais para a circulação de bens, serviços e capital em todas as regiões do País.

Além de sustentarem a economia real, as PMEs são importantes agentes de inovação, oferecendo soluções moldadas às realidades regionais. Dessa forma, contribuem para democratizar o acesso a produtos e serviços, promovendo inclusão produtiva e desenvolvimento socioeconômico.

Embora as grandes corporações tenham mais visibilidade e impacto concentrado, são as PMEs que mantêm o funcionamento constante do mercado, sustentando sua dinâmica com resiliência. Por isso, é essencial que profissionais da gestão, da governança corporativa e do direito se dediquem a compreender e apoiar essas empresas, especialmente no que diz respeito à sua sustentabilidade e longevidade.

A adoção de boas práticas de governança corporativa é um dos caminhos mais relevantes para o fortalecimento das PMEs. Tradicionalmente associada a grandes companhias — especialmente àquelas que acessam o mercado de capitais —, a governança surgiu em resposta a crises de credibilidade, com o objetivo de promover transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas.

Com o tempo, essas práticas passaram a ser adotadas também por empresas menores, que desejam amadurecer sua gestão, alinhar expectativas entre sócios e construir relações mais sólidas com clientes, fornecedores, colaboradores e demais públicos de interesse.

A governança, afinal, não se limita a um modelo societário específico. Como sintetiza o jurista Jorge Manuel Coutinho de Abreu, "não existe modelo único de boa governação societária". A governança real é a governança possível — aquela que se adapta à realidade concreta do negócio e pode ser executada com consistência. Só o que é viável pode gerar resultados efetivos.

Dessa forma, é plenamente possível que pequenas e médias empresas adotem medidas simples, acessíveis e de impacto direto na gestão. Boas práticas incluem um contrato social bem estruturado, que reflita os objetivos do negócio e estabeleça regras claras; acordos de sócios que evitem conflitos futuros; separação entre patrimônio pessoal e empresarial, reforçando a responsabilidade limitada; e definição clara de papéis, mesmo em empresas familiares ou enxutas.

Outras ações eficazes são a realização de reuniões periódicas com atas registradas, o estabelecimento de políticas de uso de recursos e distribuição de lucros, a manutenção de uma contabilidade confiável com relatórios gerenciais, o planejamento sucessório e o relacionamento ético com todos os stakeholders. Por fim, fomentar uma cultura de transparência e prestação de contas ajuda a fortalecer a reputação da empresa e a confiança interna.

Ao adotarem essas práticas, as PMEs constroem uma base empresarial mais sólida, ética e sustentável. Com isso, tornam-se mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado e contribuem para um ecossistema de negócios mais maduro. Afinal, governança não é luxo, é estratégia. E, para as pequenas e médias empresas brasileiras, é uma estratégia essencial para garantir sua sobrevivência e seu crescimento sustentável.