Greve dos auditores da Receita Federal atrasa 'perguntas e respostas'

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal atrasou a publicação do serviço de "perguntas e respostas" do Imposto de Renda 2025, conhecido como "perguntão". Trata-se de um documento no qual o Fisco responde a todas as perguntas relativas à declaração, uma espécie de tira-dúvidas do contribuinte.

Segundo auditores fiscais ouvidos pela reportagem, o "perguntão" é atualizado todos os anos e tem a nova versão disponibilizada na internet próximo da data de início da entrega da declaração. Além disso, dentro do Programa Gerador da Declaração (PGD), há um link que leva a ele, auxiliando os contribuintes na prestação de contas.

Com a desatualização, o cidadão pode cometer erros que levam à malha fina, o que se agrava após a publicação de duas leis, a 14.754/2023, que alterou regras de quem tem investimentos no exterior, e a 14.973/2024, que tratou da atualização do valor dos bens imóveis na declaração do IR.