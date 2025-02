Sescon-Serra Gaúcha promove edição do Café com Estudos sobre reforma tributária dia 25 de fevereiro

O Sescon-Serra Gaúcha realiza mais uma edição do Café com Estudos, tradicional encontro voltado para atualização e capacitação dos gestores e lideranças das empresas contábeis, na terça-feira, dia 25 de fevereiro, às 8h, no Restaurante SICA, junto à CIC Caxias, em Caxias do Sul (RS).

O tema do encontro será "Reforma Tributária – LC 214/2025: Questões Controversas" e contará com a palestra do Dr. Pablo Luís Barros Perez, mestre em Direito, advogado e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O especialista possui experiência na área de Direito Tributário Empresarial e Patrimonial, com ênfase em Operações Societárias. Atualmente, é Diretor Jurídico da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul (CIC Caxias) e coordenador da Comissão Técnica de Assuntos Tributários da mesma entidade, além de membro fundador do Observatório das Relações Tributárias da UCS.

O objetivo do evento é compreender as principais mudanças introduzidas pela reforma tributária sobre o consumo, analisando seus impactos e potenciais desdobramentos para as empresas e a contabilidade. Entre os tópicos abordados estão o que foi aprovado na LC 214/2025, definições e incidências, contribuinte, alíquota, compensação, pagamento, compensação de benefícios fiscais e operações com imóveis, entre outros assuntos, para que a comunidade contábil compreenda as novas regras e se prepare para sua aplicação prática.

As inscrições podem ser feitas até 21 de fevereiro preenchendo o formulário online. O investimento é de R$ 60,00 para associados do Sescon-Serra Gaúcha e R$ 85,00 para demais interessados. Cada empresa associada tem direito a um ingresso cortesia.