Demonstrações financeiras são prioridade em 2024

Em um mundo empresarial cada vez mais complexo, as demonstrações financeiras oferecem uma visão clara e transparente das questões financeiras de uma empresa. Esses relatórios, que incluem balanço patrimonial, demonstração de resultados e o fluxo de caixa, são muito mais do que simples registros contábeis; são ferramentas essenciais para entender o passado, avaliar o presente e antecipar o futuro de uma organização.

Especialistas na área reuniram as principais questões contábeis e tributárias que devem ser analisadas no fechamento de 2023, mas já pensando em 2024. Entre os assuntos discutidos, estão a redução ao valor recuperável de ativos não financeiros, atualizações sobre as IFRS e outros aspectos importantes das normas contábeis em vigor, além das alterações legislativas que serão aplicáveis a partir de 2024.

A redução ao valor recuperável de ativos não financeiros, também conhecida como impairment, é um ponto importante nas demonstrações financeiras. Isso ocorre quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável, que é mais alto entre o valor justo de mercado e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados do ativo. Segundo Carlos Peres, Sócio da PwC Brasil e líder da Região Sul, este é um tema crucial para um fechamento uniforme.

"Para um fechamento efetivo é necessário que as empresas realizem testes de impairment periodicamente, especialmente se houver indicações de que um ativo pode ter perdido seu valor. Fatores como mudanças nas condições de mercado, avanços tecnológicos, eventos econômicos adversos, entre outros, podem servir como indicadores. Identificá-los é crucial para garantir que os ativos estejam refletindo seu valor real no mercado, proporcionando transparência e confiança aos stakeholders".

Outra questão que deve ser analisada é o IFRS 3 (International Financial Reporting Standard 3), norma contábil internacional que trata da contabilização de combinações de negócios. Sua importância é evidente em fusões e aquisição, bem como em outras operações entre empresas. De acordo com Peres, "o IFRS 3 desempenha um papel fundamental ao estabelecer diretrizes contábeis para garantir que as combinações de negócios sejam refletidas de maneira precisa e transparente nas demonstrações financeiras. Isso contribui para a confiança e a prestação de contas nas operações empresariais.

Estrutura central para a divulgação de informações relevantes, as normas ESG (Ambiental, Social e de Governança) nas demonstrações financeiras têm ganhado crescente importância no ambiente empresarial global considerando toda a cadeia de valor da entidade, geração de caixa no curto, médio e longo prazo. A elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade deve estar de acordo com o padrão emitido pelo International Sustainability Standards Board (ISSB).

"A incorporação de normas ESG nas demonstrações financeiras vai além da simples responsabilidade social. Elas refletem uma abordagem holística para a gestão de riscos, oportunidades e impactos a longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade financeira e social das empresas", destaca.

Igualmente importante de serem analisados são os temas tributários emergentes nas demonstrações financeiras. Um exemplo são as estratégias de planejamento tributário eficientes para otimizar sua carga fiscal. Isso pode incluir a identificação de incentivos fiscais, estruturação de transações de forma a minimizar impostos e gestão de ativos para maximizar benefícios fiscais.

Neste aspecto, os especialistas salientam a necessidade de uma atenção especial à reforma tributária sobre o consumo. Promulgado em 20 de dezembro, a Emenda Constitucional (EC) nº 132 instituiu uma série de mudanças significativas no sistema tributário brasileiro. "É importante observar a necessidade de se rever a estrutura logística da operação, redefinir estratégias de suprimento e de precificação, readequar estrutura, processos e sistemas tecnológicos do departamento tributário", finaliza Peres.