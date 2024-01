CRCRS empossa conselheiros e elege conselho diretor

Na última semana, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) realizou sua primeira plenária de 2024, marcando o início das atividades da entidade para os próximos anos. Conduzida pelo conselheiro Vilson José Fachin, profissional com registro mais antigo do terço remanescente, o cerimonial teve início com a posse dos 18 novos conselheiros (9 titulares e igual número de suplentes) eleitos no pleito realizado em novembro passado. As informações são da comunicação do CRCRS.

Na sequência, os 27 conselheiros titulares participaram da eleição do novo Conselho Diretor, que estará à frente do CRCRS no biênio 2024-2025. Márcio Schuch Silveira foi reeleito como presidente, e sua chapa apresentou a equipe de trabalho formada por Patrícia de Souza Arruda (vice-presidente de gestão), Célio Belmiro Laux Affeldt (vice-presidente de fiscalização), Elaine Görgen Strehl (Vice-Presidente de Registro), Grace de Avila Rodrigues (Vice-Presidente de Controle Interno), Simone Terezinha Zanon (vice-presidente de desenvolvimento profissional), Marlete de Moura Ribeiro (vice-presidente de relações com os profissionais, Juliano Bragatto Abadie (vice-presidente de relações institucionais) e Fabiana dos Santos (Vice-Presidente Técnico).

Em seu discurso, Márcio, ressaltou que a diversidade de experiências e especialidades representadas na composição do conselho diretor contribuirá para o avanço, a atualização e a inovação das práticas de gestão.

O evento, realizado na sede do CRCRS, contou com a presença de ex-presidentes, ex-conselheiros, conselheiros, delegados, colaboradores e representantes de entidades ligadas à contabilidade.