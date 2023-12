As oportunidades da reforma tributária

Roberto Gonzalez

Depois de duas décadas entre idas e vindas, o projeto final da Reforma Tributária já é uma realidade para empresas, as quais terão em 2026 o impacto dos novos regimes fiscais, o IVA (imposto de valor agregado) dual, composto pelo o IBS (imposto sobre bens e serviços) e CBS (contribuição sobre bens e serviços). De tudo que se avizinha, a reforma tributária, em especial as empresas contábeis, irá criar oportunidades, se por um lado dizem que haverá simplificação, há um campo fértil para a revisão de estratégias fiscais e melhorias na gestão tributária. No entanto, as mudanças específicas dependerão das alterações legislativas implementadas, que deverão ocorrer ao longo dos próximos dois anos, quando serão editadas as leis complementares, por exemplo. Os empresários contábeis estarão à frente de todas estas alterações fiscais e sua atuação será imprescindível para seus clientes, empresas de todos os setores econômicos. Por isso, é fundamental o acompanhamento dos desdobramentos e nada melhor que estar presente nas Entidades de Classe como no SESCON-RS, local onde se debate os impactos e oportunidades do setor.

Destaco, ainda, que o SESCON-RS, através de seus programas de capacitação, desde a Pós Graduação em Gestão de Serviços, cursos de Extensão, dos Grupos de Estudos e de Gestão, irão atender os empresários e profissionais contábeis nesta importante transição tributária do âmbito fiscal. Estamos preparados e os escritórios contábeis já projetam que 2024 será um ano de muita adaptação, novas rotinas, ajustes que se farão necessário para os desafios que irão tornar a Contabilidade o foco de atenção das empresas em todos os setores da economia. Em sintonia com os órgãos federais, em especial a Receita Federal, teremos muitos desdobramentos após serem editadas as medidas complementares da Reforma Tributária.

O efeito da Reforma Tributária significa potencializar diversas chances para as empresas de contabilidade. Isso pode incluir a demanda por serviços de assessoramento tributário, estratégias, treinamento de equipe para lidar com mudanças legislativas e a busca por eficiência operacional diante de novos cenários tributários. A proatividade na compreensão e implementação das alterações pode posicionar as empresas de contabilidade de forma vantajosa nesse contexto.

Além dos serviços que irão demandar pelas assessorias contábeis, a transição fiscal irá exigir capacidade técnica das equipes das empresas contábeis, bem como as mesas precisarão de especialistas para interpretar e implementar as mudanças, assegurando conformidade fiscal. Isso pode incluir a necessidade de serviços de consultoria, parcerias com escritórios de advogados tributários, revisão de processos contábeis e treinamento para lidar eficientemente com as novas regulamentações.

Acreditamos, diante desta reflexão, que os empresários contábeis e suas empresas devem estar preparados para as principais ações e gestão contábil, as quais destaco: 1) Assessoria Tributária: a necessidade de orientação especializada para empresas se adaptarem às mudanças tributárias; 2) Revisão Fiscal: auditoria e revisão de práticas fiscais para garantir conformidade com as novas regulamentações; 3) Treinamento: programas de treinamento para atualizar as equipes sobre as mudanças legislativas; 4) Estratégico: identificação de parcerias com advogados tributários, empresas de auditoria, participações em entidades que os representam, para otimizar a gestão das empresas clientes; e 6) Tecnologia Tributária: implementação de soluções tecnológicas para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais. Por fim, a gestão proativa e a especialização nessas áreas podem diferenciar as empresas contábeis diante das mudanças tributárias. 2024 será o ano contábil!

Presidente do Sescon-RS