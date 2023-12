Trabalhadores podem sacar R$ 536 milhões de abono do PIS/Pasep

Trabalhadores formais e servidores públicos ainda podem sacar R$ 535,8 milhões referentes ao abono salarial do PIS/Pasep 2023. O montante pode ser retirado até 28 de dezembro deste ano.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que administra os valores, mais de 540 mil profissionais com direito ao abono ainda não fizeram o saque. Do total, 153,6 mil são referentes ao PIS e 387, 3 mil são do Pasep.

O PIS (Programa de Integração Social) é pago pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada com emprego formal. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

Tem direito ao abono do PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor recebendo até dois salários mínimos no ano-base. É preciso estar inscrito há ao menos 5 anos no programa e ter os dados informados corretamente pelo empregador ao ministério.

Para saber se tem direito ao benefício, basta consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o Portal Gov.br.