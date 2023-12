'Para a sociedade funcionar, é preciso ter tributo', defende coordenador do GEFE-RS

Instituído por lei, o Programa Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul (PEF/RS) completou, neste 2023, 20 anos. Além de palestras e cursos, o PEF promove um conjunto de iniciativas que buscam fortalecer a cidadania fiscal em todo o Estado. Apenas neste ano, mais de 27 mil alunos tiveram acesso e trabalharam em um livro lançado pela equipe de coordenação. Há quatro anos, o PEF foi integrado ao Programa de Integração Tributária (PIT), dentro da Receita Estadual, em função da relevância da educação fiscal e, também, pela adesão de escolas e comunidade.

Em comemoração aos 20 anos, em novembro o programa promoveu o 1º Congresso Latino-Americano de Educação Fiscal, reunindo na Pucrs cerca de 500 inscritos para palestras de representantes de vários países onde também são desenvolvidos programas semelhantes. Na abertura, o secretário-adjunto da Fazenda, Itanielson Cruz, chamou a atenção para a conquista das duas décadas de atividades, lidando com um assunto difícil, mas de interesse da população. Além disso, celebrou o fato de o evento acontecer em um momento em que o Estado discute mudanças na tributação.

O coordenador do Grupo Estadual de Educação Fiscal do RS (GEFE-RS) e representante, no governo federal, na Comissão Técnica Permanente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (que realiza trabalhos relacionados com a política e a administração do ICMS), João Carlos Loebens falou ao Jornal do Comércio sobre a importância do PEF. "Para a sociedade funcionar, é preciso ter tributo. O tributo é o que viabiliza o convívio social. E para conhecer, é necessário ter acesso", explicou o auditor-fiscal, que lidera o programa há cerca de 5 anos.

JC Contabilidade - Qual é o público-alvo do programa?

João Carlos Loebens - São os servidores municipais, para treinamento e engajamento, como multiplicadores. Nosso público começa pelos professores, e depois, os alunos e a sociedade, para conscientização e compreensão.

Contab - O conceito de cidadania fiscal ainda não é bem compreendido?

Loebens - Esse conceito vem de Tockeville (Alexis de Tocqueville, pensador francês, célebre durante a da Revolução Francesa, que dizia que o cidadão é o indivíduo dentro do contrato social). Fala de convívio social, da polis, da questão das despesas comuns. Como cidadão, temos que estar ciente dos deveres e dos direitos. Por exemplo: uma estrada é um direito, mas quem paga? Cidadania fiscal é entender a sociedade, como ela funciona e que os tributos são fundamentais para viabilizar o convívio social harmônico.

Contab - O programa fala de orçamento privado e público?

Loebens - Para muitas atividades na vida se utiliza o orçamento, em festa de aniversário, em uma construção, em uma viagem. O equilíbrio entre os dois lados do orçamento é a regra e, para alcançá-lo é necessário buscar o controle sobre as receitas e as despesas. Tanto faz se é orçamento público ou privado. Para se chegar a esse controle, é preciso conhecer os itens do orçamento, quantidades e valores. E, também, ter acesso. E para ter acesso, é necessária a transparência. Só controlo aquilo que conheço, e somente conheço aquilo que tenho acesso. Por isso que a educação fiscal é tão importante: para conhecer e controlar o orçamento público de qualquer das entidades que compõe a administração pública.

Contab - Qual a maior dificuldade no entendimento sobre os tributos?

Loebens - Primeiro, é preciso entender a função e a necessidade do tributo. Se não pagar imposto, não vive. A sociedade vira um caos. Imposto é ruim? Não, ele é necessário. Ruim é imposto desviado, mal aplicado. Quando se debate nas rodas de conversa, é comum ouvir discursos contrários ao estado e aos tributos. Existe uma sociedade sem cobrança de tributos? Não existe.

Contab - Como é a adesão a esse programa e quais os conteúdos desenvolvidos?

Loebens - Temos cursos de extensão em parceria com a Ufrgs e a Univates, mas damos cursos em EAD pela própria divisão. No curso passado, por exemplo, em conjunto com a Ufrgs, tivemos 384 alunos da comunidade. As aulas tratam sobre os tipos de tributos, função social e importância, o que é carga tributária, qual é a carga tributária do Brasil e de outros países e, até, como acessar um site de transparência. Fazemos palestras sobre proteção social para juventude, sociedade e tributação, noções gerais do que é estado, sociedade, direitos sociais e participação popular, gastos públicos e orçamento. Temos o grupo nacional que está construindo um curso de disseminadores na base nacional comum curricular como uma atividade transversal.

Contab - Quem ministra os cursos e que tipo de atividades são desenvolvidas?

Loebens - Os cursos mais reduzidos a gente faz aqui na divisão. O pessoal aqui fica de tutor, elabora o conteúdo, grava a aula e coloca o conteúdo. Tem um fórum em que os responsáveis monitoram, respondem e interagem. A gente tem, por exemplo, o curso técnico de turma volante municipal. Uma das ações de interesse mútuo do PIT é fiscalizar mercadorias sem nota que andam pelo município, através de convênio do Estado com os municípios. É um ganho importante para o município porque aumenta o retorno de ICM. Esse ano como o programa completou 20 anos, a gente fez o 1º Congresso Latino-americano de Educação Fiscal, na Pucrs, com quase 500 participantes e palestrantes internacionais. Temos um projeto com um livro musicado e um clipe. O cantor vai para o municípios em escolas que estão trabalhando com o livro em sala de aula. Temos tido retornos muito positivos.

Contab - A educação fiscal, então, deve ser permanente?

Loebens - A educação fiscal nos ajuda no entendimento de como funciona e se organiza a sociedade, desempenhando um papel fundamental para que uma sociedade alcance o convívio social, e que esse convívio social seja o mais harmônico possível. A educação fiscal é um caminho para a construção de um futuro melhor para a sociedade em que vivemos.