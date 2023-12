Coluna da Receita

A Receita Federal faz esclarecimento sobre restituição de créditos tributários de empresas afetadas pela calamidade pública

Em relação aos créditos decorrentes de decisão judicial em julgado, quando um contribuinte, seja Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, obtém uma decisão judicial transitada em julgado contra a União, os Estados ou os Municípios o pagamento desses créditos se dá exclusivamente via precatório, conforme o artigo 100 da Constituição Federal.

Por este motivo, não existe possibilidade de a Receita Federal devolver na via administrativa um crédito reconhecido por decisão judicial. A opção que o contribuinte tem neste caso é solicitar a compensação desses créditos com débitos tributários do próprio contribuinte, vencidos ou vincendos, conforme previsão do artigo 74 da Lei 9.430/96 e artigos 100 a 108 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021.

Já em relação aos créditos passíveis de restituição, ressarcimento ou reembolso na via administrativa, cabe às equipes especializadas da Receita Federal auditar o pedido para calcular o efetivo direito creditório.

Por conta do estado de calamidade decretado pelo Governo do Estado, todas as empresas localizadas na região atingida pelas enchentes de setembro/23 estão sendo tratadas com prioridade máxima.

O reconhecimento do valor está sendo realizado com toda celeridade possível pelas equipes especializadas. Ocorre, porém, que em muitos casos as comprovações necessárias exigem que a empresa preste esclarecimentos e encaminhe documentos.

A demora da empresa em responder tem sido um motivo de retardo para conclusão dos trabalhos. Também nesses casos, a empresa pode efetuar a compensação com débitos tributários próprios, vencidos ou vincendos, conforme previsão do artigo 74 da Lei 9.430/96.