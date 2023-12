Contabilidade, um húmus social

Gerson Luis dos Santos

As Ciências Contábeis nos proporciona uma visão sistêmica e holística. Na visão sistêmica, observamos, organizamos e projetamos uma metodologia de trabalho no nosso dia a dia, tanto na relação do nosso escritório, como na relação com os nossos clientes. Na visão holística, precisamos entender todo o fluxo de trabalho. Unindo peças, isto é, unindo todos os setores produtivos, com suas peculiaridades sociais, fiscais e comerciais. Não importando se o cliente/empresa é comércio, indústria, serviços ou agronegócio. Esta relação no mundo dos negócios perpassa a vida econômica, social, cultural e ambiental de todos os atores envolvidos nestas atividades.

O húmus da contabilidade, isto é, a terra fértil, o adubo para o crescimento sustentável, é a ciência do cuidado. Cuidar da nossa empresa e cuidar das empresas dos nossos clientes é tarefa primordial. Pois desejamos, que o sistema, o fluxo econômico, gire em favor de todos gerando crescimento. Consequentemente, possibilitando a todos exercer e ter a oportunidade de fornecer as pessoas o valor da dignidade humana.

Neste caminho, com a nossa tecnologia do conhecimento, com o sentimento de pertencimento aos projetos sociais que participamos que são libertadores e transformadores com todos os envolvidos, pois quem pratica e tem amor nas ações sociais liberta do seu eu, do seu egocentrismo, e, transforma o outro, possibilitando oportunidades de mudanças sociais e benefícios à comunidade.

No dia 5 de dezembro é celebrado o Dia Internacional do Voluntariado. Momento de lembrarmos das nossas ações e de projetarmos as próximas. É muito interessante destacar, que temos colegas socorristas nas estradas, colegas que doam seu tempo nas comunidades mais frágeis, colegas que dedicam seu conhecimento a explicar as destinações do imposto de renda da PF e PJ aos fundos sociais dos seus municípios.

Isto só comprova e nos mostra que nós somos o nosso caminho, nós fazemos o nosso caminho, e que dentro desta caminhada continuemos crescendo materialmente e espiritualmente, para que possamos exercer nossas funções profissionais com êxito e, juntos, praticamos a cidadania, com participação e atuando nas causas de interesse social e comunitária.

Parabéns aos abnegados voluntários que dedicam um momento para realizar o bem. Em especial à classe contábil.

Conclamamos a refletir que tudo que realizamos tem um valor imensurável, pois o nosso tempo, é um bem intangível precioso. E temos um grande desafio de estabelecer, a você colega profissional da contabilidade, a sentir-se pertencente a este belo e relevante trabalho, em postular o crescimento de uma nova cultura social, que requer tempo, vontade e mudanças significativas no comportamento humano, disseminando a mentalidade e valores para o exercício da cidadania.

Com essas reflexões sobre a vida profissional, a ética e a sociedade, seja um voluntário, realize ações, provoque mudanças, ilumine o seu ambiente com a luz da bondade, derrame no ar o cheiro do sucesso e da solidariedade, pois confirmo, a contabilidade é um húmus social do desenvolvimento sustentável.

Contador e coordenador da Comissão do Voluntariado do CRCRS