Instituto de Gestores e Executivos de Tributos será lançado em Porto Alegre

Disseminar e debater temas técnicos e corporativos que envolvem o cenário tributário e conectar profissionais ligados à gestão de tributos das empresas é o propósito do IGET (Instituto de Gestores e Executivos de Tributos), que será apresentado na capital gaúcha. A instituição, sem fins lucrativos, idealizada pelo escritório Charneski Advogados, reunirá periodicamente profissionais responsáveis pelas questões centrais que envolvem a gestão de tributos em empresas qualificadas.



Promoverá ainda atividades como podcasts e capacitações in company, para incentivar, fomentar e estimular o conhecimento, a educação e o treinamento dos associados e interessados sobre os assuntos relacionados à gestão tributária. Será um espaço aprimorado para discussões, troca de conhecimento e aprofundamento das temáticas que impactam diretamente o cenário tributário nacional, como a reforma tributária brasileira, por exemplo.



“Nosso compromisso é oferecer um ambiente colaborativo, onde todos os participantes possam se beneficiar do compartilhamento de ideias, experiências e melhores práticas, contribuindo para o desenvolvimento conjunto do conhecimento tributário”, enfatiza Heron Charneski, advogado e contador, fundador do IGET.



O IGET surge do GET (Grupo de Estudos Tributários), desenvolvido nos últimos dez anos, pelo Charneski Advogados, escritório especializado nas áreas tributária e societária. Desde 2013, o projeto promoveu 27 encontros, reunindo mais de 80 executivos das áreas tributária, jurídica, contábil e financeira, de empresas de destaque da Região Sul do País. Nas ocasiões, foram tratados temas técnicos da legislação e jurisprudência, além da abordagem de cases e assuntos relacionados à gestão tributária.

Assim, em 2023, a ideia do Instituto de Gestores e Executivos de Tributos busca a consolidação e aprimoramento das experiências dos encontros realizados no formato GET, com a organização e ampliação dessas atividades. O evento de lançamento do IGET, em 20 de outubro, contará com a explanação dos advogados Heron Charneski e Tiago Rios Coster, ambos sócios do Charneski Advogados e integrantes do IGET, sobre os impactos da reforma tributária em discussão no Senado Federal. Na oportunidade, também estará presente o vice-presidente de Gestão Tributária da Volvo para a América do Sul, o contador, analista tributário e escritor Augusto Flores.



Os advogados Heron Charneski e Tiago Rios Coster debaterão como as principais mudanças da reforma – que tem como objetivos a redução da complexidade da tributação sobre o consumo, a mitigação da competição fiscal injusta e a atualização da tributação em relação à economia atual – impactarão as rotinas fiscais das empresas. Já Augusto Flores falará sobre seu livro “Manicômio Tributário – Reflexões de um sobrevivente”.

LEIA TAMBÉM: Mercado Livre e Shopee aderem ao Remessa Conforme



Em sua obra, o autor mostra que o Brasil é um dos países com a legislação tributária mais complexa do mundo, mas também é destaque em insegurança jurídica, tempo gasto para obedecer a legislação e em discussões administrativas e judiciais, entre vários outros aspectos. Nas páginas da publicação, ele salienta que gestores tributários que atuam no País são sobreviventes de um mundo inóspito.