Governadores querem criação de fundo constitucional para o Sul

Os governadores do Codesul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul) entregaram ofício, na última terça-feira, dia 10, ao relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), pedindo, entre outras demandas, a inclusão da criação de um fundo constitucional para os estados do Sul no texto final da proposta. O objetivo, segundo o governador gaúcho Eduardo Leite, é garantir um maior equilíbrio na distribuição de recursos federais para o desenvolvimento das regiões. Atualmente, há fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As informações são da Secom do Palácio Piratini.

"É um fundo que vai servir para subsidiar operações de crédito do setor privado por meio dos nossos bancos de desenvolvimento. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm hoje recursos do Tesouro da União que servem para pagar a parte dos custos de empréstimos, o que favorece o desenvolvimento dos estados. E não há nada para o Sul e nem para o Sudeste", explicou Leite, que preside o Codesul. "Estamos lutando para que a região Sul também tenha um fundo constitucional que ajude a reduzir custos para empreendedores no acesso a operações de crédito, o que estimularia investimentos."

Os governadores e as equipes técnicas se reuniram em Brasília para alinhar a pauta de reivindicações dos estados. Além da criação do fundo constitucional, os chefes dos Executivos estaduais reforçaram demandas como a ampliação do Fundo de Desenvolvimento Regional, de R$ 40 bilhões para R$ 80 bilhões.

Os governadores também pedem que a União arque com os recursos dos incentivos fiscais não onerosos a partir do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Pela regra aprovada na Câmara, o governo federal ficaria responsável por compensar apenas os benefícios fiscais onerosos.