RS mantém crédito de ICMS para itens perdidos na enchente

O governo do Estado publicou uma normativa que permite a manutenção do crédito de ICMS - ou seja, a não devolução do valor creditado - relativo às mercadorias estocadas que foram perdidas ou destruídas em decorrência das enchentes. A medida regulamentada pelo Decreto 57.223 vale para empresas com sede nos municípios em situação de calamidade pública, conforme a lista que consta no Decreto 57.177. As informações são da assessoria de comunicação da Sefaz.

De acordo com o regramento, amparado pelo Convênio ICMS 39/2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a comprovação dos danos deverá ser feita mediante laudo pericial fornecido pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil. Para esclarecer dúvidas, a Receita Estadual criou em seu site uma seção com orientações sobre como as empresas devem proceder para usufruir das medidas tributárias anunciadas pelo governo.

Segundo a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, a iniciativa do Executivo busca acelerar o processo de reconstrução das empresas e a retomada da atividade econômica nos municípios afetados pelo desastre ambiental. "Estamos aplicando todos os instrumentos legais possíveis para ajudar na recuperação dos negócios atingidos pelas cheias", afirmou a gestora.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destacou que houve agilidade do Estado para que temas tributários fossem regulamentados. "Os pedidos do Rio Grande do Sul para apreciação pelos demais estados no colegiado e a articulação com outras áreas do Estado estão compatibilizando as normativas estabelecidas nacionalmente com o auxílio a empresas das regiões mais afetadas", explicou Pereira.