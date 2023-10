Ofensa de Haddad ao Carf e a paralisia institucional

Eduardo Bonates

No último dia 25 de setembro, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparou os conselheiros dos contribuintes do poderosíssimo Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) a "detentos". A frase infeliz - ou criminosa, a depender do gosto do freguês e da leitura do Código Penal - foi vertida numa entrevista para o programa Canal Livre, da rede Bandeirantes.

Imediatamente a Aconcarf (Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Carf) emitiu nota de repúdio e pediu que Haddad se retratasse. "Ao direcionar a infeliz 'desqualificação' diretamente aos conselheiros como 'detentos' que estão 'julgando habeas corpus de outros detentos', o ministro se afasta da liturgia respeitosa da função que ocupa", disse a nota. O tom mais crítico também foi adotado pela Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), que entendeu como impróprias e infelizes as frases de Fernando Haddad. E ficaram por aí as críticas

O Ministério da Fazenda, no entanto, não se pronunciou. O ministro, que também já foi prefeito de São Paulo e está na política há décadas, foi outro que optou por não se manifestar. A Presidência da República, que anteriormente havia desautorizado Ministros de Estado sobre individualizações de ações, não emitiu nota. O presidente Luís Inácio Lula da Silva, que em março desse ano lembrou que falas de ministros seriam "propostas de governo" foi outro que silenciou.

A Presidente do Supremo Tribunal Federal e os demais Ministros que chefiam o Poder Judiciário, onde recentemente se afirmou não haver democracia sem respeito às instituições, até o presente momento não emitiram comunicado oficial. O mesmo ocorre com a Presidência da Câmara e do Senado, também sem posição até o presente momento de deputados e senadores.

Os julgamentos no Carf somam a quantia exorbitante de R$ 1,3 trilhão. São milhares de processos, muitos de vital interesse do governo federal, que inclusive obteve no Congresso Nacional a alteração do voto de qualidade. O governo Lula, inclusive, computa em seu Orçamento os valores a serem vencidos no Carf. O ensurdecedor silêncio das maiores autoridades do País sobre acusação tão grave proferida pelo mais importante ministro do Governo Federal revela um estado de paralisia institucional que já amedronta.



Advogado especialista em Contencioso Tributário e Zona Franca de Manaus e sócio do escritório Almeida, Barretto e Bonates Advogados