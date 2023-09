Setor contábil faz força-tarefa para ajudar o Vale do Taquari

realidade dos escritórios de contabilidade tem sido desafiadora após o ciclone extratropical que atingiu o Vale do Taquari. Os governos estadual e federal anunciaram medidas de postergação do pagamento de impostos, postergação das obrigações acessórias. Tratam-se de declarações mensais/trimestrais onde constam informações sobre as empresas (clientes). Elas devem ser declaradas ao governos (federal, estadual ou municipal) e estão relacionadas a informações solicitadas, podendo ser sobre a receita efetivada, os impostos apurados, além da parte trabalhista. Não bastassem todos os prejuízos com a perda das próprias instalações, mobiliário e documentos, aOs governos estadual e federal anunciaram medidas deo que é um importante alento para as empresas atingidas. Mas uma das reivindicações extras mais necessárias e que não tiveram respaldo até o momento é aTratam-se de declarações mensais/trimestrais onde constam informações sobre as empresas (clientes). Elas devem ser declaradas ao governos (federal, estadual ou municipal) e estão relacionadas a informações solicitadas, podendo ser sobre a

Com objetivo de apoiar essas empresas, as entidades contábeis do Estado - CRCRS, Sescon-RS, Fecontábil, Sescon Vale do Taquari, Sincovat e Sescon Serra Gaúcha - se uniram em uma força-tarefa na defesa das empresas e dos empresários afetados pelas enchentes e seus efeitos nos negócios e sobrevivência das empresas. As ações das entidades, que representam centenas de empresas e dos profissionais contábeis, com atuação no atendimento das áreas fiscais, tributárias, de empregados e jurídicas, já buscaram o governo federal, por meio da Receita Federal, junto ao FGTS, como também em relação ao governo do Rio Grande do Sul.

Sem estrutura mínima de trabalho, há inúmeros casos de escritórios contábeis da região que não conseguem cumprir com a prestação destas informações. Estas situações ocorrem principalmente no caso dos profissionais contadores que atuam nas cidades de Roca Sales, Muçum, Arroio do Meio, Encantado, Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul. Cada prazo não atendido incide multa, cujos valores variam conforme o tipo de declaração a ser enviada.

"Os profissionais estão muito preocupados. Além dos prejuízos e honorários comprometidos, precisam arcar com as multas de clientes por não conseguirem atender os prazos. Alguns destes são empresas locais, das próprias cidades, mas há também os casos de clientes de fora, sem nenhuma relação com o ciclone extratropical, e que igualmente são prejudicados", observa a presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat), Noeli Kuhn.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura começa a fechar comportas para evitar cheia do Guaíba em Porto Alegre

O Sincovat, juntamente com delegados do CRCRS representantes do Vale do Taquari e Aescon, realizou reuniões no sábado passado em Encantado e Muçum para tratar das demandas dos mais atingidos. A busca por soluções passa pela sensibilização dos órgãos competentes, os quais já foram acionados. Nesta quarta-feira, a reivindicação será entregue também para a comitiva do governo federal que estará na região.

"Nossa principal questão é garantir condições, em relação aos órgãos de fiscalização, para que as empresas possam garantir prazos para pagamento de tributos, parcelamentos e declarações fiscais obrigatórias, sem que tenham mais essas dificuldades para se organizarem e voltarem às s atividades", comentou o presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro Júnior.

Já o Coordenador de Voluntariado do CRCRS, Gerson Santos, disse que a força-tarefa também quer salvaguardar questões de responsabilidade técnica dos contadores, uma vez que são eles que representam seus clientes junto aos órgãos de fiscalização nos três níveis: municipal, estadual e federal. "Temos, inclusive, inúmeras empresas contábeis que ficaram fora de operações pelos mesmos motivos das demais atividades atingidas pelas enchentes", destacou.

Outro reforço vem da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), que destacou equipes para atuar em mutirão de auxílio junto aos municípios do Vale do Taquari. O objetivo da força-tarefa é mensurar as perdas e coletar os dados das empresas atingidas pelas enchentes. A ação de amparo aos empresários foi realizada em parceria com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec). "O nosso objetivo é que os empreendedores possam retomar os seus negócios o mais breve possível. Estamos trabalhando para que essas pessoas tenham condições para exercerem suas atividades, tendo novamente uma vida digna, gerando renda e empregos", salientou a presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback.