Estudo mostra impactos positivos de programa do BNDES em municípios

Pedro Carrizo, especial para o JC com agências

Um estudo sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), revela os impactos positivos na arrecadação fiscal dos municípios brasileiros, bem como em termos de investimentos sociais, a partir dos financiamentos da agência de fomento.

A pesquisa, divulgada na quarta edição da série Estudos BNDES, refere-se ao período de 2003 a 2021 e levou em conta variáveis como receitas e despesas municipais, situação fiscal e Produto Interno Bruto (PIB) municipal, cruzando dados do próprio banco, do Tesouro Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Criado pelo banco em 1997, o PMAT visa à promoção de maior eficiência fiscal dos municípios, apoiando também as cidades no financiamento de despesas e investimentos locais. De 1998 até 2021, o programa registrou cerca de R$ 4,92 bilhões em financiamentos concedidos, correspondentes a 574 operações que beneficiaram 420 municípios brasileiros. No período analisado no estudo (2003 a 2021), foram atendidas 363 cidades, com valores contratados de R$ 3,69 bilhões, em 458 operações.

Entre os resultados encontrados na pesquisa, destaque para o crescimento de 14,5% da arrecadação geral de impostos dos municípios pesquisados, com altas de 12,6% no caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 17,4% no Imposto sobre Serviços (ISS) e 19% no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Já as receitas patrimoniais tiveram expansão de 39,2%.

No caso das despesas, verificou-se ampliação dos investimentos em infraestrutura social dos municípios beneficiados. A despesa per capita, isto é, por pessoa, com educação teve alta de 22,9%, enquanto a despesa per capita com saúde aumentou 33,6%. O estudo mostra que, mesmo com o crescimento do total das despesas orçamentárias, não houve deterioração da situação fiscal. "Observamos que as despesas com educação e saúde cresceram após o apoio do BNDES". Essa é uma tendência positiva e crescente, comentou Luciano Machado, gerente de Avaliação de Impacto do BNDES.

O efeito do PMAT foi de 17,6% de incremento médio do PIB per capita municipal. Nas cidades com baixo IDHM, o impacto positivo do PMAT foi evidenciado por cerca de 29% de crescimento do PIB per capita. Machado afirma que os dados "são ricos o suficiente para perceber quando tem aumento nos efeitos tributários e quais tributos contribuíram mais para esse aumento. O que se constata é que os efeitos sobre impostos da administração municipal variam positivamente, tendo em vista as ações que o PMAT financiou".

A cidade de Porto Alegre está no rol das que conquistaram financiamento via PMAT no último ano. Contratada em junho de 2022, a operação de crédito na capital gaúcha prevê investimentos de aproximadamente R$ 60 milhões - R$ 53,9 milhões via BNDES e R$ 5,9 milhões de contrapartida do município, com execução até meados de 2025.

"Programas como o PMAT são de extrema importância, pois possibilitam que a prefeitura se estruture para melhor atender à população. A partir disso, podemos ampliar o escopo das operações de crédito, captando e contratando junto a agentes de fomento internacionais financiamentos voltados ao desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade", avalia o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.

Um dos principais projetos na Capital que envolvem recursos do BNDES é o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF).