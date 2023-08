Produtor rural já pode entregar a DITR 2023

Pedro Carrizo, especial para o JC, com agências

Donos de propriedades rurais podem realizar a transmissão da Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR), relativa ao exercício de 2023, cujo prazo de envio sem multas se encerra em 29 de setembro.

Esta é mais uma tarefa frente ao manancial de obrigações acessórias que competem aos trabalhadores do campo, sejam agricultores ou criadores de animais no País. Para cumpri-la, os produtores precisam baixar o programa ITR 2023, disponível no site da Receita Federal.

A declaração é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que tenham imóvel rural. Ela deve ser apresentada na forma de dois formulários: o Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diac) e o Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat).

O preenchimento é obrigatório mesmo para quem recebeu ou deixou de ter a propriedade do imóvel no ano de 2023. As informações prestadas por meio do Diac não serão utilizadas para fins de atualização dos dados cadastrais do imóvel rural, seja qual for a sua área, no Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir).

A expectativa da Receita é receber cerca de 5,9 milhões de declarações. Apenas no Rio Grande do Sul, deverão ser mais de 800 mil, considerando o número de inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

É importante lembrar que a relação entre o tamanho da propriedade e o valor informado na DITR deve estar em conformidade com a prática do produtor rural, uma vez que a alíquota do imposto é maior quanto maior a área da propriedade e menor seu grau de utilização.

Além da declaração, o pagamento total ou parcial do Imposto Territorial Rural (ITR 2023) também deve ser realizado até 29 de setembro. O valor apurado pode ser pago em até quatro parcelas mensais, desde que as quotas não sejam inferiores ao valor de R$ 50,00 - portanto, serão aceitos parcelamentos apenas para valores acima de R$ 100,00.

Se o declarante precisar excluir áreas não tributáveis, é necessário preencher e informar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA). Outro dado que também deve ser informado é o número do recibo de inscrição CAR.

Os produtores podem acompanhar o processamento da declaração no site da Receita. Se a situação da declaração indicar que está retida em malha, é preciso consultar as inconsistências.

Será possível retificar a DITR com a entrega de uma nova declaração em caso de malha fina, na qual deverá conter todas as informações do primeiro documento, com as alterações, exclusões e adições de informação necessárias, além do número do recibo da primeira DITR entregue.

Ainda que a retificadora seja entregue o após o prazo para a declaração, o imposto apurado deve ser pago no prazo estabelecido, para não gerar multa. O atraso na entrega gera multa de 1% ao mês, ou fração, sobre o total do imposto devido e começa a contar a partir do dia 30 de setembro.

A DITR é uma obrigação relativamente rápida, mas que demanda organização dos produtores somada às demais obrigações acessórias desse segmento. Por isso, eles precisam adotar um controle mais empresarial sobre suas propriedades, comenta a contadora Priscila Salvador, sócia da Origna, assessoria contábil especializada em agronegócio.

"Com o auxílio do profissional contábil, o empresário rural consegue ter uma visão real do negócio, fugindo dos 'achismos' e buscando soluções viáveis para a saúde econômica e financeira do seu negócio", explica Priscila Salvador, sócia da Origna.