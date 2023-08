Prática ESG nas pequenas e médias empresas

Rudinei Antônio Viganó

Contador, consultor e integrante da Comissão de Estudos de Governança e Compliance do CRCRS

A sigla ESG se refere a práticas ambientais, sociais e de governança empresarial. As empresas que se concentram em incorporar essa conduta em seus negócios, geralmente, são vistas como mais sustentáveis e responsáveis, o que é muito bom para sua imagem, para as relações com investidores e, até mesmo, para o aspecto comercial.

Para as pequenas e médias empresas (PMEs) adotar práticas ESG pode parecer uma tarefa desafiadora, mas existem algumas etapas para incorporar em suas operações:

•Identificar áreas onde a empresa possa melhorar suas práticas ESG, reduzindo o uso de plásticos descartáveis, processos de logística reversa, diversidade e inclusão social, entre outros.

•Estabelecer objetivos de sustentabilidade para melhorar suas práticas ESG, definindo metas claras e mensuráveis, que podem ser monitoradas e avaliadas regularmente.

•Medir o desempenho ESG e relatar publicamente suas iniciativas aos stakeholders, tais como: clientes, fornecedores, funcionários e investidores.

•Engajar-se com a comunidade, aumentando o envolvimento, por meio de iniciativas que promovam a sustentabilidade, como, por exemplo, patrocinar eventos locais ou programas de voluntariado.

•Buscar suporte externo, junto a consultores especializados em ESG, ou associar-se a organizações sem fins lucrativos ou câmaras de comércio locais que oferecem orientação sobre as práticas ESG.

Ao incorporar condutas baseadas em ESG nos seus negócios, as PMEs podem melhorar sua imagem pública, construindo relacionamentos mais fortes com seus stakeholders, posicionando-se, assim, para o sucesso a longo prazo.

As empresas que desejam incorporar práticas ambientais e sociais em seus produtos podem seguir uma série de abordagens. Uma delas, é o desenvolvimento de produtos que sejam mais eficientes em termos de uso de energia e recursos naturais. Isso pode incluir itens que são fabricados com materiais sustentáveis, que utilizam menos água ou energia em sua produção ou que são projetadas para serem mais duráveis e, portanto, menos descartáveis.

Além disso, também podem considerar o ciclo de vida completo de seus produtos, desde a fabricação até o descarte, a fim de minimizar o impacto ambiental e social. Em resumo, incorporar considerações ambientais e sociais nos produtos pode ser uma maneira eficaz para as empresas se diferenciarem no mercado e se conectarem com consumidores, cada vez, mais conscientes.

Por outro lado, a governança corporativa é um conjunto de práticas e processos que visam aprimorar a gestão, promovendo maior transparência, responsabilidade e sustentabilidade. Embora muitas vezes associada a grandes corporações, a governança corporativa também pode ser aplicada a pequenas e médias empresas (PMEs).

Algumas sugestões de práticas de governança corporativa para PMEs:

•Defina metas claras para a empresa e comunique-as a todos os funcionários.

•Crie um conselho consultivo para tomar decisões estratégicas e operacionais. Esse conselho deverá ser composto por pessoas com habilidades e experiências complementares.

•Estabeleça políticas e procedimento claros para todos os aspectos da empresa, como: finanças, recursos humanos e operações.

•Defina papéis e responsabilidades para cada colaborador e garanta que todos entendam suas responsabilidades.

•Comunique-se regularmente com todos os colaboradores e stakeholders da empresa.

•Faça auditorias regulares para garantir que a empresa esteja operando de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos.

•Aprenda com os erros e faça ajustes de forma imediata e sensata.

Enfim, a ESG não está apenas ao alcance de grandes corporações, mas também das pequenas empresas, que, com sua implantação, poderão se tornar sustentáveis e perenes.