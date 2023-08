ARTE - Cronograma de implementação

19 de agosto de 2023 - Início do período de testes para Grupo 1 do eSocial16 de setembro de 2023 (previsão) - Início do período de testes para demais Grupos do eSocialPERÍODO DE TESTE PARA OS EMPREGADORES EM DUAS FASESDurante esse período os recolhimentos continuarão sendo realizados via guias GRF/GRRF geradas pelo Conectividade Social/Caixa.Ajuste nos processos internos das empresas para realizar o recolhimento pelo novo canal.Atenção principal na incidência das verbas/rubricas utilizadas e funcionamento do totalizador das informações do FGTS por trabalhador (S-5003). O FGTS Digital possui uma funcionalidade que auxilia o empregador a recompor todo o histórico de remunerações da conta vinculada do trabalhador.Oportunidade para as empresas verificarem se as informações de base de cálculo geradas no eSocial estão de acordo com os recolhimentos atuais efetuados via GFIP/Caixa.Início do serviço de atendimento ao empregador.Geração de guias simuladas e conhecimento de outras funcionalidades do FGTS Digital.Utilização dos dados reais transmitidos para o eSocial10 de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Preparação do sistema e testes em Produção Restrita.Competência Janeiro/2024 - Entrada em produçãoFonte: gov.br/fgtsdigital