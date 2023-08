Começa nesta sexta a fase de testes do FGTS Digital

Pedro Carrizo, especial para o JC

O período de testes para a nova plataforma de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS Digital, começa nesta sexta-feira para as empresas do Grupo 1 do eSocial. Já os demais grupos têm acesso a partir de 16 de setembro. Durante cerca de quatro meses, até 10 de novembro, os empregadores poderão se habituar ao novo modelo digital, que será integrado ao sistema matriz de informações trabalhistas do governo. O recolhimento passa a ser exclusivo por meio do FGTS Digital a partir de 2024.

Com a tecnologia, o governo federal promete reduzir significativamente o tempo gasto pelas empresas com a obrigação fiscal - de 34 horas por mês para 25 horas mensais. Isso porque o cálculo de pagamento do FGTS será com base na folha de pagamento já informada ao eSocial. Nada muda na gestão do Fundo dos trabalhadores, que segue com a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mais de 4 milhões de empresas passarão a usar o FGTS Digital a partir de janeiro. "Vai facilitar a vida do governo, da Caixa Econômica Federal e dos empregadores", celebrou o ministro em live de apresentação da plataforma, realizada na quinta-feira passada. O vídeo segue disponível em gov.br/fgtsdigital.

Por meio do FGTS Digital, os empregadores poderão emitir guias rápidas e personalizadas, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores, contratar parcelamentos.

"Nós queremos chamar a atenção para as empresas participarem ativamente no ambiente de testes, que será de forma voluntária. A partir de janeiro, é jogo para valer: todas as empresas terão que estar operando na nova tecnologia", salientou o ministro do Trabalho.

Cerca de 70 milhões de guias de FGTS são emitidas anualmente no Brasil. A partir de janeiro do próximo ano, essas obrigações serão quitadas exclusivamente pelo Pix, o modelo de transferências bancárias mais popular do País. Assim, as empresas devem estar com seus sistemas bancários preparados para utilização, inclusive no que diz respeito aos limites de pagamento via Pix.

Durante o período de testes da plataforma - chamado de Produção Limitada - os empregadores poderão simular as operações com base nos dados reais já informados ao eSocial, e, assim, modular as guias de pagamento no FGTS Digital. Com isso, comparar essas informações com as guias GRFs geradas no processo atual de recolhimento, por meio do Conectividade Social.

Se houver alguma inconsistência entre os valores, as empresas têm até 10 novembro para corrigi-la. Após essa data, o sistema é desligado até final de dezembro para ser preparada a implementação.

"É importante ressaltar que o ambiente de testes do FGTS Digital está ligado ao ambiente de produção do eSocial. Então, o empregador não deve ficar fazendo simulações e testes no eSocial, que tem validade jurídica. Ele vai usar o FGTS Digital com base nas informações reais que enviou ao eSocial", ressalta o auditor-fiscal do trabalho, Zander Gonçalves da Silva.

Já no dia 20 de novembro, entrará em operação um novo ambiente de Produção Restrita, que será um ambiente de testes utilizando apenas dados fictícios, inclusive do eSocial. Esse ambiente ficará aberto mesmo depois da entrada do FGTS Digital em produção, explica Silva.

As empresas seguem obrigadas a gerar as guias no sistema Conectividade da Caixa durante o período de testes. Haverá uma parada no dia 19 de agosto no eSocial, até meio-dia, para a integração com o ambiente de testes do FGTS Digital.