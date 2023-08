Mais de 5,6 milhões receberam restituição do IR

Mais de 5,6 milhões de pessoas receberam, nesta segunda-feira, a restituição do Imposto de Renda 2023. O terceiro lote teve um total de R$ 7,5 bilhões, com o crédito depositado pela Receita Federal aos contribuintes. O valor teve uma correção de 2,07%, com base na Selic (taxa básica de juros), em relação ao informado no momento da entrega da declaração do IR, e foi creditado na conta bancária solicitada pelo contribuinte, seja por via direta ou por indicação do Pix.

Se a quantia que não foi depositada na conta, a restituição ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá fazer o reagendamento do crédito pelo Portal BB ou pela central de relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões). Após um ano, o pedido só poderá ser feito através do e-CAC (Central de Atendimento Virtual) da Receita.

O lote que foi pago nesta segunda foi o primeiro destinado para os contribuintes que não fazem parte da lista de prioridade. Estão nesta situação 1.600.964 pessoas, que entregaram a declaração até 23 de março deste ano.

Além delas, a relação tem:

- 16.536 idosos com 80 anos ou mais

- 95.047 idosos com 60 anos ou mais

- 9.740 pessoas com deficiência ou doença grave

- 30.700 contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda

- 3.879.049 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou pediram reembolso por Pix

O primeiro lote foi pago em 31 de maio para 4,1 milhões de pessoas com um total de

R$ 7,5 bilhões. Já a segunda remessa teve o crédito depositado na última sexta-feira para 5,1 milhões, e também somou R$ 7,5 bilhões.

Nos dois lotes, 5.573.868 pessoas com prioridade legal foram incluídas. São idosos com 80 anos ou mais, seguidos pelos idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Haverá ainda outros dois lotes até o final do ano. O quarto terá o pagamento em 31 de agosto, e o quinto e último será em 29 de setembro. A consulta foi aberta e pode ser feita no site da Receita.