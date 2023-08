MEI celebra 15 anos com alta adesão de empresas

Pedro Carrizo, especial para o JC Uma década e meia após sua criação, o Microempreendedor Individual (MEI) é hoje a categoria empresarial mais popular do País, título sedimentado durante a pandemia de Covid-19, quando houve um boom de inscrições. Atualmente, são mais de 15,3 milhões de MEIs ativos, representando 20 milhões de empresas e 76% dos negócios registrados no Brasil. Ao final de 2019, a quantidade de MEIs era de menos de 9,5 milhões. Responsável por tirar trabalhadores autônomos da informalidade, o regime criado em 2008 ganhou as graças dos brasileiros em razão de sua adesão simplificada - leva poucos minutos para gerar o CNPJ -, e baixa incidência tributária - o empreendedor paga uma contribuição fixa entre R$ 66,10 e R$ 71,10. A soma desses dois fatores tem gerado um crescimento exponencial da categoria, diz Flávio Ribeiro Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescon-RS). Para além das facilidades burocráticas, que inclusive dispensam o uso de profissionais contábeis, o MEI ganhou prestígio por permitir a formalização de microempreendedores junto à Previdência Social, dando acesso a direitos trabalhistas, como aposentadoria por idade, tempo de contribuição e invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. A categoria também tem direito à emissão de nota fiscal, cujo uso é obrigatório para operações com outras empresas de qualquer porte. Desde 2023, o MEI pode usar o emissor federal de notas (NFS-e), através do portal gov.br/nfse. O uso do sistema passa a ser obrigatório a partir de 1º de setembro. "Aliado a benefícios como baixo custo para formalização e agilidade, isenção de alguns impostos e facilidade de acesso a direitos previdenciários, o regime tem atraído muitos trabalhadores informais e empreendedores em busca de obter alguma segurança jurídica", afirma o presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro Júnior. Outro impacto positivo do regime incide sobre a autoestima dos milhares de autônomos informais no País. "Muitos passaram a se ver, de fato, como empreendedores a partir da formalização, o que gerou o crescimento desses negócios", diz o especialista do Sebrae-RS Deivid Genro. "O MEI gerou uma maior conscientização dos empreendedores autônomos, no sentido de separar a vida pessoal da profissional, com um cuidado maior sobre o fluxo de caixa, administrando seu negócio dentro da lógica empresarial", acrescenta. Para estar enquadrado como Microempreendedor Individual, os pré-requisitos são os seguintes: - O faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81 mil em 2023, o que representa cerca de R$ 6.750,00 mensais; - A atividade desempenhada precisa constar na lista permitida pela categoria, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O MEI pode registrar até 15 ocupações para suas atividades secundárias; - O MEI não pode ser sócio ou proprietário de outra empresa. - O MEI pode contratar até um funcionário com carteira assinada. Assim como há expectativa para aumento no limite de faturamento da categoria, também está em análise a contratação de dois funcionários por CNPJ. O Projeto de Lei Complementar em questão (108/2021), que prevê atualizações para a categoria, depende de aprovação da Câmara dos Deputados e, posteriormente, sanção presidencial. O texto amplia para R$ 130 mil o limite de faturamento dos MEIs, o que é amplamente aguardado pela classe empresarial. Há a possibilidade que o PL seja aprovado ainda este ano.



Cresce a expectativa pelo novo limite de faturamento dos MEIs

Genro defende que mudança para R$ 130 mil aconteça o mais rápido possível

ANA TERRA FIRMINO/JC

O reajuste no limite de faturamento de Microempreendedores Individuais (MEIs) - de R$ 81 mil para R$ 130 mil ao ano - é considerado urgente pela categoria. Em reta final de tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei Complementar 108/2021 prevê a atualização do faturamento, além da contratação de dois funcionários por CNPJ. No entanto, não há como prever quando ele avançará no plenário, embora a expectativa seja para que a votação ocorra ainda neste ano. Segundo o especialista em MEI do Sebrae-RS, Deivid Genro, a ampliação do limite de faturamento para a categoria é questão de tempo. "Trata-se de 'quando', não de 'se'. Porém, é importante que aconteça o mais rápido possível, pois o rendimento dos empreendedores foi corroído ao longo dos anos pela inflação", enfatiza Genro. O reajuste proposto leva em conta a inflação oficial (IPCA) acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. O texto também estabelece reajuste anual conforme o IPCA. A demora, no entanto, tem freado o crescimento de muitas empresas e prejudicado microempreendedores individuais que já estão batendo no teto de faturamento atual, pontua a contadora e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado (CRC-RS) Eliane Soares. "Muitas empresas MEI que operam próximas do limite de faturamento não estão preparadas para migrar para o regime de Microempresa (ME) do Simples Nacional, onde as alíquotas iniciais variam de 4% até 15,5% sobre o valor bruto faturado, pagos mensalmente. Por isso, muitos empreendedores colocam o pé no freio para não mudar de faixa", contextualiza Eliane. Atualmente, os MEIs que ultrapassam em até 20% o limite anual de R$ 81 mil (até

R$ 16.200) podem se manter no regime até o fim do ano fiscal, mas serão desenquadrados no ano seguinte, mediante o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) de Excesso de Receita. Quem extrapola em mais de 20% o limite de faturamento antes do fim do ano fiscal precisa realizar o desenquadramento imediato, o que tem sido cada vez mais frequente, explica Eliane. Diante disso, embora não seja obrigatório, "é fundamental que os MEIs procurem empresas contábeis para organizar seus negócios desde o início, podendo em um futuro breve, migrar para outro regime tributário, como o Simples Nacional, por exemplo, quando seus negócios não se enquadrarem mais nas condições de Microempreendedor Individual", enfatiza Flávio Ribeiro Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescon-RS).



Para Ribeiro Júnior, é fundamental procurar ajuda de empresas contábeis

SESCON-RS/divulgação/jc

Diante disso, embora não seja obrigatório, "é fundamental que os MEIs procurem empresas contábeis para organizar seus negócios desde o início, podendo em um futuro breve, migrar para outro regime tributário, como o Simples Nacional, por exemplo, quando seus negócios não se enquadrarem mais nas condições de Microempreendedor Individual", enfatiza Flávio Ribeiro Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescon-RS).

Contabilidade como aliada dos microempreendedores

Eliane aconselha procura por profissional contábil o quanto antes

MARLON LAURENCIO/DIVULGAÇÃO/JC

Mesmo que a regra não exija, a busca de empresas MEI por assessoramento contábil é uma realidade que tem contribuído na prosperidade de muitos negócios. Desde a abertura, passando pela precificação, fluxo de caixa e até uma eventual baixa, cada vez mais o contador exerce um papel gerencial, que auxilia na administração desses negócios. Além disso, executam trabalhos burocráticos que os empreendedores, na maioria dos casos, não têm tempo de se dedicar. No entendimento da contadora Eliane Soares, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado (CRCRS), o microempreendedor individual deveria buscar um profissional contábil antes mesmo da formalização ao regime e ter acompanhamento constante. Ela explica que o primeiro conjunto de dúvidas desses autônomos é de domínio tecnológico. Por exemplo, questionamentos sobre como se cadastrar e acessar os portais federais necessários, eleger a atividade MEI e realizar o pagamento da DAS. O especialista do Sebrae-RS, Deivid Genro, que atua no atendimento presencial de microempreendedores, confirma a predominância dessas dúvidas operacionais, principalmente para quem está começando ou buscando a formalização. Já o segundo conjunto de dificuldades é gerencial. "Ajudar a não misturar a pessoa física da jurídica, que é o principal erro dos MEIs, por exemplo. O contador fornece detalhadamente informações sobre os custos da empresa, faturamento, percentual de lucratividade e obrigações trabalhistas, quando o empreendedor assina a carteira de um empregado. Ou seja, informações essenciais para o crescimento de qualquer negócio", pontua Eliane. Outro ponto de atenção é a necessidade de manter os pagamentos mensais e as declarações anuais em dia, a fim de garantir o acesso a benefícios previdenciários e proteção social para os microempreendedores, diz o presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro Júnior. "Por fim, para garantir a competitividade é preciso observar que o MEI tem limite de faturamento. Por isso, ter o acompanhamento de uma empresa contábil, desde o início das atividades, dará mais tranquilidade ao empresário, no que tange a conformidade da MEI junto ao Fisco", acrescenta Ribeiro Júnior.

'Pejotização' precisa ser debatida

De acordo com a conselheira do CRCRS Eliane Soares, um problema de mercado que envolve os MEIs e precisa ser debatido é a 'pejotização' das contratações por parte das empresas. Pejotização é o termo usado para descrever quando as empresas contratam microempreendedores individuais ao invés de funcionários, mantendo assim uma relação entre empresas, e não entre empresa e seus empregados. "A partir desse movimento, a companhia se exime de vínculos empregatícios e deixa de recolher os encargos sociais que o trabalhador teria se fosse contratado no regime CLT", diz Eliane. No entanto, na maioria dos casos a contratação de uma pessoa jurídica para prestação de serviços é legal. O Supremo Tribunal Federal tem defendido, por exemplo, a legalidade da terceirização por pejotização, afastando a irregularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. A terceirização pode ser ilícita quando estiverem presentes a pessoalidade e a subordinação jurídica entre o trabalhador terceirizado e o contratante. O especialista do Sebrae-RS Deivid Genro reitera que o MEI precisar visto como um empreendedor, e não como um funcionário. "A questão da pejotização é um tema complexo, em razão da realidade que as empresas enfrentam para manter seus funcionários, mas o MEI precisa ser visto como uma empresa. Esse tema pode ser melhor debatido durante as discussões do PL 108/21", pontua Genro.

Como fazer a contribuição complementar de aposentadoria?