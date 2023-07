ECF tem que ser entregue até 31 julho

Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de janeiro a abril do ano-calendário, o prazo de que trata o parágrafo 2º será até o último dia útil do mês de julho do referido ano, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior, prevê a Receita.

"É importante lembrar que a ECF exige do profissional contábil uma organização anterior ao preenchimento da declaração. É necessário que o planejamento da entrega ocorra já no ano anterior, cujo acompanhamento deve ser feito buscando identificar, e até mesmo antecipar, futuros erros que possam ocorrer no momento da entrega" , enfatiza o contador Gustavo Ferres, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS).

As declarações que precisam ser entregues até a próxima semana contêm dados provenientes de diversas operações financeiras e fiscais, tais como importação, exportação e transações com partes relacionadas. Além disso, a ECF também faz o controle de Escrituração Contábil Digital (ECD), identificando os livros e registros contábeis transmitidos no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

Está chegando ao fim, na próxima segunda-feira (31), o prazo para a entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2023 , referente ao exercício do ano anterior. Esta é uma das obrigações acessórias anuais mais importantes, e complexas, que empresas precisam entregar à Receita Federal, com auxílio de profissionais contábeis. A ECF conecta a apuração do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), contribuindo na base de cálculo.

Conformidade, boas práticas e organização: os desafios da ECF

Às vésperas do encerramento do prazo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), marcada para 31 de julho, o JC Contabilidade conversou com o contador Gustavo Ferres, CEO da Ferres Serviços Contábeis Ltda., de Passo Fundo, sobre os desafios que profissionais da área fiscal e empresas têm diante dessa importante obrigação acessória. De acordo com o profissional, que também é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), a ECF se complementa ao IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre Lucros Líquidos), permitindo ajustes necessários entre as regras contábeis e fiscais.

JC Contabilidade - Quais são as etapas do preenchimento da ECF que merecem mais atenção dos profissionais contábeis?

Gustavo Ferres - Para evitar falhas comuns na ECF, os profissionais contábeis devem ter um bom conhecimento da legislação e normas contábeis e fiscais. É essencial também contar com um sistema de gestão eficiente para garantir a correta escrituração e guarda das informações exigidas. Revisão, validação e conciliação dos dados são etapas essenciais para garantir precisão e conformidade da declaração. Além disso, algumas etapas demandam mais atenção e organização, tanto por parte dos contadores quanto das empresas. Destaco dois preenchimentos: operações com empresas estrangeiras - a inclusão correta das operações comerciais e financeiras com empresas estrangeiras requer atenção especial para seguir as regras de tributação específicas e evitar inconsistências na declaração; e transfer pricing - esse é um tema complexo que requer análise cuidadosa para evitar problemas com a Receita Federal. É importante seguir as normas estabelecidas para as transações realizadas entre empresas vinculadas no exterior. Para lidar com essas duas etapas, é fundamental que os profissionais contábeis estejam atualizados sobre as regras e legislações específicas para cada caso. Além disso, contar com um sistema contábil eficiente e realizar um acompanhamento rigoroso das transações e operações comerciais são práticas que ajudam a evitar problemas e garantir a conformidade.

Contab - Que dicas você tem para empresas e profissionais contábeis na organização das informações e entrega?

Ferres - Em primeiro lugar, realizar a apuração mensal de impostos, como o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social Sobre Lucros Líquidos), para garantir que as informações estejam atualizadas e corretas na hora de preencher a ECF. A grande dica é criar ferramentas durante o exercício para acompanhamento de informações consideradas chave para o fechamento da ECF, buscando ir ajustando as informações que possam gerar inconsistência na entrega da declaração. Outro ponto importante é programar a entrega da ECF juntamente com a Escrituração Contábil Digital (ECD). Essa é uma prática que a classe contábil adotou há algum tempo, e que ajuda a evitar inconsistências na apuração do IR e da CSLL. Por fim, no caso dos contadores, indico estar constantemente atualizados: participar de cursos, palestras e grupos de discussão.

Contab - A ECF fornece que tipo de informações à Receita?

Ferres - Por se tratar de uma obrigação acessória, ela fornece informações fiscais e contábeis detalhadas das empresas à Receita Federal do Brasil, que influenciam a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As principais informações fornecidas, de uma maneira geral, dizem respeito ao balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, entre outras demonstrações financeiras. Informações sobre eventos societários e com partes relacionadas, tais como entrada e saída de sócios e transações entre a empresa e pessoas relacionadas, também são informações que devem constar na declaração. Empresas optantes pelo lucro real, lucro presumido e arbitrado estão obrigadas a entregar a ECF. Elas devem informar, no caso das empresas optantes pelo lucro real, todos os ajustes realizados para a determinação do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e no caso do lucro presumido e arbitrado, a ECF é elaborada com informações menos detalhadas. Além disso, a ECF também faz o controle de ECD, identificando os livros e registros contábeis transmitidos.

Contab - Neste ano, a Receita Federal encaminhou a 519.946 empresas dados referentes a quatro fontes de receita. Como isso ajuda durante a declaração?

Ferres - O objetivo está sendo subsidiar o preenchimento da ECF 2023, referente ao ano-calendário de 2022, com informações constantes na base de dados referente às empresas. Assim, é necessário que se avalie os dados fornecidos em conjunto com o restante da documentação e a contabilidade da empresa durante o preenchimento da escrituração, a fim de que estejam em conformidade. O envio de dados da ECF pela Receita Federal para as empresas pode ser útil de várias maneiras, tais como o acompanhamento e auditoria. Isso pode facilitar a identificação de possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades fiscais, auxiliando no processo de fiscalização e auditoria e no cruzamento de dados.

Contab - Essas informações encaminhadas pela Receita são uma espécie de declaração pré-preenchida na ECF?

Ferres - Não, são dados que poderão ser usados como consulta durante o preenchimento. Porém esses são dados que os profissionais deverão pesquisar no site, pois ainda não está disponível alguma espécie de declaração pré-preenchida. Há que se destacar que com o desenvolvimento tecnológico, é possível que a Receita Federal possa desenvolver alguma ferramenta ao longo dos anos para auxiliar no preenchimento das informações.

Contab - O que acontece para as empresas que atrasarem a declaração do ECF?

Ferres - O não cumprimento do prazo estabelecido pela Receita Federal pode acarretar multas e outras penalidades, conforme previsto na legislação tributária brasileira. As principais punições e consequências para as empresas que atrasarem a declaração da ECF são: multa por atraso na entrega, calculada com base em uma porcentagem sobre o valor do imposto devido, sendo 0,25% por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a 10% do valor do imposto devido; impedimento de emissão de certidões; restrições fiscais e cadastrais; com a consequente inclusão da empresa no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); fiscalização e autuação.