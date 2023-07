Reforma tributária avança: entenda o que muda e a reação dos executivos gaúchos

Pedro Carrizo, especial para o JC

Após 30 anos de debates, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da reforma tributária, que substitui os cinco tributos sobre o consumo no País por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual e um Imposto Seletivo, destinado a produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. A proposta que segue para o Senado prevê a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para estados municípios, a partir da extinção do ICMS e ISS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de arrecadação federal, em substituição ao PIS, Cofins e IPI. Na tributação dual, a União define a alíquota da CBS; e os estados e municípios, do IBS.

Dentre as mudanças estruturais mais importantes, o novo modelo estabelece a não cumulatividade plena da carga tributária e a cobrança no local do destino, o que em tese acaba com a guerra fiscal. Também prevê a criação de fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032, e unifica a legislação dos novos tributos.

De acordo com a regra de transição, as alíquotas de IBS e CBS - que serão definidas em lei complementar - poderão ser cobradas a partir de 2026, com alíquota de 0,1% e de 0,9%, respectivamente, a título de adaptação. A transição dos tributos antigos para os novos começa em 2029 e vai até 2032. Já a mudança da origem para o destino será escalonada ao longo de 50 anos, entre 2029 e 2078. Para além dessa nova espinha dorsal, avaliada como positiva por grande parte das instituições públicas e privadas, a PEC da reforma tributária (45/2019) aprovada na Câmara dos Deputados trouxe alterações significativas, e de última hora, à proposta original.

Na avaliação do governador do Estado, Eduardo Leite, "inseriram "jabutis" e exceções de alíquotas que não se justificam. É um primeiro passo em direção à simplificação do sistema tributário. Vamos atuar para aperfeiçoar a norma, corrigir distorções do texto no Senado e ajudar o Brasil a crescer como um todo", publicou no Twitter.

Em nota, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, avaliou como positiva a maior parte do texto, mas frisou que a pasta vai buscar aperfeiçoamentos no Senado. "O governo estadual continuará defendendo, por exemplo, uma regra equitativa de distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), que leve em conta o histórico de exclusão dos estados do Sul e Sudeste no acesso a fundos que subsidiam investimentos", disse.

Mesmo assim, a avaliação da Sefaz-RS é de que o sistema ficou mais equilibrado, diferentemente da primeira versão do texto, que mitigava a capacidade de atuação dos estados dessas regiões.

Já na visão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a reforma tributária, como foi aprovada, tem sérios problemas e traz incertezas sobre a autonomia e arrecadação dos municípios. O prefeito da cidade, Sebastião Melo, se posicionou no Twitter negativo ao texto. Segundo ele, "o conteúdo aprovado na Câmara beneficia banqueiros e prejudica os mais pobres e as cidades. Faltou transparência, o que é inaceitável diante de uma transformação tão importante para o País".

Embora o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, também teça críticas à proposta, que deverá gerar aumento significativo para o setor de serviço na sua avaliação, reitera que alguns pontos reivindicados pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) foram atendidos no parecer final da Câmara.

Um deles foi o modelo de distribuição da cota-parte de 25% do IBS estadual, onde foi dado um peso maior para a população (85%). Outro foi a postergação para 2032 da desvinculação de 30% de receitas dos impostos, taxas e multas já instituídos por estados e municípios. Nesta edição, o JC Contabilidade apresenta os principais pontos da proposta encaminhada ao Senado, mudanças de última hora aprovadas pela Câmara e as avaliações dos poderes público e privado.