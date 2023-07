Sistema de custos da Capital é pioneiro no País

Pedro Carrizo, especial para o JC Porto Alegre é a primeira capital do Brasil a ter um sistema automatizado de custos, usado para medir a eficiência dos serviços públicos e o custo de cada secretaria e órgão da cidade. Referência para outros municípios, a tecnologia cruza dados financeiros, estatísticos e de depreciação, a partir de sistemas estruturantes da prefeitura, organizando essas informações em dashboards interativos no modelo Power BI. Na prática, a análise de custos é uma ferramenta da contabilidade pública usada para embasar as tomadas de decisão, traçar estratégias, otimizar o uso de recursos e realizar comparações qualitativas. Por exemplo: identificar qual Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é a mais eficiente, considerando o número de consultas e o custo da infraestrutura em todas as UPAs. Ou, então, calcular o custo que a Secretaria da Fazenda tem ao arrecadar R$ 1 mil de ISSQN. Essas são algumas das análises que se tornaram muito mais rápidas e assertivas a partir do Sistema Integrado de Custos (SIC). Em fase final de implementação, o SIC já concentra 85% dos órgãos municipais em sua base, incluindo as secretarias mais importantes, como saúde, educação e segurança. A projeção do contador-geral do município, Vanderlei de Souza, é que todas entidades públicas da Capital estejam incluídas no sistema de custos até o segundo semestre de 2024. Por enquanto, o uso do sistema é restrito aos servidores da prefeitura, mas deverá ser aberto à população após sedimentado em todos os órgãos municipais, afirma Celina Blazina, vice-presidente da Associação dos Auditores e Técnicos de Controle Interno da Prefeitura Municipal (Ascontec). "As estruturas da prefeitura são estruturas vivas: programas de governo surgem e mudam conforme a gestão, um setor pode migrar para outra secretaria, então, a automação do SIC segue o preceito de portabilidade. Estamos numa fase de aculturamento", diz a auditora, acrescentando que a ferramenta vem sendo apresentada às repartições do município gradualmente. Idealizado ainda na gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior, o SIC se tornou uma referência para outras capitais desde que entrou em operação, a partir de 2020, devido ao pool de análises e informações que a ferramenta fornece. Além disso, como a implementação de sistemas de custos ainda engatinha nas administrações públicas, sobretudo em metrópoles, o pioneirismo de Porto Alegre abre o caminho para a adoção dessa tecnologia em grandes cidades - substituindo o arcaico modelo de planilhas. O auditor de controle interno da CGM e chefe da Equipe de Custos na Secretaria da Fazenda, Alexandre José Ramos Gomes, explica que Porto Alegre se tornou um benchmark na aplicação de uma avaliação de custos pública. Gomes esteve em Brasília apresentando a nova ferramenta para representantes de outras prefeituras e autarquias, no final de abril, também detalhou a metodologia utilizada no processo de implantação do SIC para 14 capitais, durante reunião da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf). "O principal ganho com o SIC se dará ao longo do tempo. Para entender o custo de cada serviço público, é preciso diluir o número de atendimentos pelo custo da infraestrutura necessária ao prestar esse atendimento, adicionando também outras variantes, como a depreciação de bens móveis e imóveis", diz Gomes. Dentre as informações cruzadas pelo SIC, a partir de dados estruturantes do Paço Municipal, estão os sistemas de pagamento, de contratação de serviços e execução orçamentária, de consumo de materiais e energia, assim como sistema de depreciação de cada órgão público. Outros dados estatísticos também são incluídos no cálculo, como número de partos, de transfusões de sangue, atendimentos sociais, a depender da análise.



SIC de Porto Alegre abre caminho para análises mais abrangentes

Gomes diz que, a partir do momento que outras capitais tenham seu sistema, será possível fazer o cruzamento de dados

Embora seja amplamente difundida no meio corporativo, a análise de custos ainda é pouco usual em gestões públicas, mesmo que a aplicação dessa ferramenta contábil seja legalmente obrigatória. O uso de informações gerenciais como norteador de políticas públicas começou a ganhar destaque a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e da convergência brasileira às normas internacionais de contabilidade, na primeira década dos anos 2000. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade no Setor Público (NBC 16.11), todas administrações deverão aplicar sistemas de custos até 2024, o que certamente não será cumprido, e sim postergado. A baixa adesão, sobretudo dos municípios, é reflexo da dificuldade em levantar o inventário patrimonial - tanto por falta de verba, quanto pelo excesso de complexidade - e centralizar informações públicas em bancos de dados digitalizados. No caso de Porto Alegre, que é o pioneira entre as capitais brasileiras na implementação de um Sistema Integrado de Custos (SIC), a prefeitura precisou contratar uma consultoria especializada para desenvolver a ferramenta, custeada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A vencedora da licitação foi a Parametrus, sediada na capital gaúcha, e que assessora empresas como Souza Cruz e Banrisul. Segundo o contador-geral do Município, Vanderlei de Souza, a expertise da consultoria permitiu com que o SIC de Porto Alegre emulasse metodologias amplamente difundidas na iniciativa privada. A Parametrus foi contratada em 2019 para dar início à implantação, começando pelos três pilares da gestão pública: as secretarias de educação, saúde e segurança - que também são as maiores e mais complexas. De acordo com Souza, o SIC foi desenvolvido com base em dois olhares sobre os custos em Porto Alegre: o custo estrutural e o custo por processo. "Dentro do custo estrutural, está o custo de cada secretaria e órgão público, considerando a folha de pagamentos, o gasto com energia, inventário, entre outros dados, que servem para responder o quanto a prefeitura precisa investir para prestar os serviços públicos. Já o custo por processo é uma análise mais qualitativa sobre como cada órgão executa esses atendimentos", explica Souza. Por falta de outros sistemas de custeio em cidades com o porte de Porto Alegre, ainda não é possível usar o SIC para realizar comparações com outras prefeituras, o que é fundamental na doutrinação de gestores frente a eficiência no uso de recursos,. "Hoje não conseguimos comparar o custo da pasta de Saúde de Porto Alegre frente a de São Paulo, por exemplo. À medida que outras capitais também tenham seus sistemas, será possível fazer essas relações e medir com mais precisão a qualidade dos serviços prestados na Capital", salienta José Ramos Gomes, chefe da Equipe de Custos da Contadoria-Geral do Município (CGM) Por enquanto, o SIC permite um olhar interno, e preciso, sobre o custos aplicado ao setor público. "Na análise interna, já tivemos casos práticos. Como a comparação entre os bancos de sangue da Capital, onde foi identificado uma diferença grande de ociosidade entre eles. Fizemos a mesma constatação nos centros de obstetrícia no município. Essas informações são muito importantes para a tomada de decisão dos gestores", acrescenta o chefe da Equipe da Custos. Outra constatação curiosa foi no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Porto Alegre, onde se identificou que o custo/hora das ambulâncias que atuavam na zona Sul era muito superior às demais regiões, em razão das maiores distâncias que elas percorrem.

Custos aplicados chegam ao Dmae

Outra autarquia da Prefeitura de Porto Alegre incluída no Sistema Integrado de Custos (SIC) é o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), que tem sido objeto de estudo pelos auditores públicos da Contadoria-Geral do Município. Por meio do SIC, a equipe realizou a apuração da tarifa do Dmae com base nos três eixos de serviços prestados pelo Departamento: abastecimento de água potável: esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Para essas abordagens foram considerados os seis sistemas de abastecimento de água e dez sistemas de esgotamento sanitário na Capital. O objetivo foi mensurar o custo médio da prestação de serviços para gerar melhorias no cálculo da tarifa praticada em Porto Alegre. Dentre os indicadores analisados para chegar a cifra estão os relatórios de empenhos; remuneração por matrículas e área; valor consumido de materiais por área; depreciação dos ativos por área; receita lançada e consumo dos ramais por tarifa, volumes de água e esgoto tratados; valor liquidado em contratos de veículos locados, entre diversos outros. José Ramos Gomes, chefe da Equipe de Custos, explica que a manutenção dos serviços depende de subsídios cruzados, tanto entre sistemas de água e esgoto, como também internamente, dentro de cada um desses sistemas, pois alguns postos são deficitários e outros superavitários. Outro ponto que joga para cima a tarifa são as perdas e desperdícios ao longo da cadeia.

Projeções incluem eliminação de processos em papel

Celina diz que desafio é gerar mais dados qualitativos e estatísticos

