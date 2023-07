Segunda fase de validação do GTIN na Nota Fiscal Eletrônica passa a vigorar em julho

A partir do dia 3 de julho, as Secretarias da Fazenda dos estados brasileiros passam a verificar a existência dos GTINs constantes nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) para operações de venda das indústrias do Grupo de Mercadorias 2 constantes no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG). O GTIN é o número que aparece abaixo do código de barras - as listas tão conhecidas dos consumidores - e que é amplamente utilizado no varejo físico e plataformas de vendas online para identificar os produtos de forma única e inequívoca.

Prevista para entrar em vigor no dia 1º de junho, a implantação da segunda fase de validação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi prorrogada para dar mais tempo de adaptação às empresas que comercializam mercadorias relacionadas aos grupos das indústrias de bebidas e refrigerantes, cimento, perfumaria e higiene pessoal. A medida, que faz parte da Nota Técnica 2021.003 v.1.21, refere-se à ampliação dos grupos de mercadorias (NCM) que devem verificar a existência

Mas, afinal, por que isso é necessário? A resposta é: para cumprir com as determinações das Secretarias de Fazenda dos estados no que diz respeito ao armazenamento, conferência e controle das notas fiscais eletrônicas emitidas em cada unidade da Federação. Os parâmetros para conferir e controlar as notas no sistema partem do Cadastro Centralizado de GTIN (fonte de consulta das Secretarias da Fazenda para validação dos campos) que está integrado ao Cadastro Nacional de Produtos (mantido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil).

Por isso, a recomendação é que as empresas cadastrem e mantenham os dados atualizados no Cadastro Nacional de Produtos a fim de evitar que suas notas sejam rejeitadas durante o processo de validação e cruzamento de dados. A inclusão de produtos no Cadastro Nacional de Produtos é gratuita.