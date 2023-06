A Contabilidade e a diversidade: uma conta positiva para a sociedade

José Aparecido Maion

É sabido como os conceitos de sustentabilidade e governança, embarcados na sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês - ASG Ambiental, Social e Governança, em português), estão impactando o setor da Contabilidade. Em junho, mês em que celebramos o orgulho

LGBTQIA+ e a luta contra a discriminação, o tema que nos toca é o da diversidade e como o mundo do trabalho lida com questões sexuais, de raça, inclusão e a luta contra o preconceito.

Por que a diversidade é importante para a Contabilidade? Como setor atuante do mercado, seja público ou privado, de micro e pequenas a grandes S.A.s em todas as regiões e localidades, a Contabilidade é formada por pessoas, com talentos, opiniões e características diversas. Diante disso, tratar da diversidade em nossa área do conhecimento nos traz a conscientização de que precisamos ter respeito pelas diferenças no ambiente de trabalho e entre colegas de profissão.

Além do respeito, a diversidade destaca a importância da representatividade e de como exemplos contribuem para a formação de uma sociedade mais inclusiva e alinhada com os ideais de justiça e compromisso com a igualdade do século XXI. Tudo isso somado, resulta em melhores condições sociais e trabalhistas, favorecendo a geração e a retenção de talentos dentro das empresas.

A diversidade também favorece as empresas por meio da pluralidade. A reunião de diversas pessoas, cada qual com suas opiniões, vivências e características contribui para a inovação, uma vez que pontos de vista e experiências variadas possibilitam abordagens e soluções diferentes aos problemas enfrentados no dia a dia dos negócios. Essa pluralidade igualmente propicia a troca de ideias e conhecimento nos locais de trabalho, ao tirar as pessoas de suas "bolhas de convivência", e expô-las a outras realidades, expandindo seus horizontes. Nessa conta, todo mundo sai ganhando - pessoal e profissionalmente.

O tema é tão importante que, de acordo com uma pesquisa publicada neste ano pela companhia Korn Ferry, focada em gestão de pessoas, cerca de 85% das empresas brasileiras ouvidas pelo estudo aceleraram as ações de diversidade em seus negócios, nos últimos 12 meses. Um número significativo, que demonstra o interesse dos gestores e empresários em aumentar a diversidade e a inclusão no âmbito corporativo.

Apesar desse esforço, um outro levantamento, da mesma empresa, mostra que apenas 14% dos entrevistados consideram suas políticas e ações de diversidade como 'muito efetivas'. Esse cenário se deve ao grande volume de desafios que precisam ser superados para criar e manter ambientes de trabalho realmente diversos, inclusivos e capazes de prover verdadeiras experiências positivas a todos os colaboradores.

Com essa visão, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), por meio da sua Comissão ASG, incentiva e trabalha pela diversidade, com o objetivo de ajudar empresários e profissionais da contabilidade a conhecerem e praticarem ações em suas rotinas, bem como aplicar as melhores práticas em gestão de pessoas

Afinal, em um ambiente diverso é que deve reinar o respeito e a equidade.

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP)