Mudança em Lei das S.A. propõe punir por fraude contábil

Pedro Carrizo, especial para o JC, com agências

Uma mudança na Lei das S.A. proposta pelo governo federal prevê punir administradores de empresas que infringirem as regras de funcionamento do mercado de capitais, o que inclui casos de fraude contábil e omissão de informações. Investidores lesados pelas irregularidades poderão propor uma ação judicial específica para cobrar indenizações, e os administradores serão civilmente responsáveis pelos prejuízos, desde que comprovada a culpa ou o dolo (intenção de agir).

O projeto busca dar maior segurança jurídica aos investidores e afastar o risco de novas crises de confiança no mercado de capitais brasileiro, depois do impacto negativo causado por casos emblemáticos de fraude contábil envolvendo Americanas, CVC e IRB. Após a revelação das inconsistências no balanço das Americanas, por exemplo, grandes varejistas brasileiras viram suas fontes de crédito secarem em meio à desconfiança generalizada de que outras empresas do setor pudessem ter problemas em suas demonstrações contábeis.

"Todas as tarefas vinculadas à contabilidade já estão muito bem disciplinadas pelos pronunciamentos contábeis e são bastante suficientes para que tenhamos qualidade nas informações financeiras. No que diz respeito ao trabalho do profissional de contabilidade e auditoria, esse PL não traz novidades. A proposta é muito mais uma resposta aos casos recentes do mercado", diz Sérgio Fioravanti, sócio da Baker Tilly Brasil, braço nacional de um dos maiores empresas de contabilidade, auditoria e consultoria do segmento. Em 2022, a empresa atendeu 10 empresas gaúchas com ações negociadas em bolsa.

Fioravanti explica que, quando as demonstrações estão sujeitas a conluio e fraudes, é muito difícil detectar essas práticas nos processos de auditoria. "A atitude de pessoas não tem legislação que o faça modificar essas atitudes, por mais punitiva que seja a lei", acrescenta o executivo, que também parte da diretoria do Sescon-RS e coordena a Comissão de Governança e Compliance do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS).

O conjunto de medidas parte do diagnóstico do Ministério da Fazenda de que as leis que regem o mercado de capitais são boas, mas há um desafio de fazer com que elas sejam aplicadas na prática. Encaminhado na primeira semana de junho, o texto será analisado primeiro pela Câmara dos Deputados e, depois, pelo Senado Federal.

Se aprovadas, as novas regras serão aplicáveis a fatos ocorridos a partir da sanção do texto. Isso significa que os casos recentes, embora tenham contribuído para motivar as discussões internas do governo, não terão suas apurações afetadas pelas mudanças.

Para a especialista em casos do Direito Empresarial que envolvem a Lei das S.A., Laís Lucas, a atual legislação já traz recursos suficientes para responsabilizar gestores em situações de fraude. Por isso, o aumento das punições proposta pelo governo vem mais em resposta aos casos recentes que sacudiram o mercado. Além disso, essa maior responsabilização pessoal dos administradores pode tornar as dívidas com credores e acionistas praticamente impagáveis, enfatiza a advogada.

Segundo a proposta, os administradores de emissores de valores mobiliários serão civilmente responsáveis pelos prejuízos sofridos por investidores em decorrência de ação ou omissão dos emissores em infração à legislação e à regulamentação do mercado de valores mobiliários, desde que comprovada a culpa ou dolo.

O texto também impõe ao condenado arcar com as custas e as despesas do processo e pagar um prêmio de 20% ao autor da ação, calculado sobre o valor total da indenização devida, do qual serão descontados os honorários de sucumbência.

"Se pegarmos um caso bilionário, como o da Americanas, que havendo indenização será na casa dos bilhões de reais, e ainda colocar um prêmio de 20%, torna-se praticamente impagável, pois essa ação corre contra as pessoas físicas dos administradores. Dificilmente, terão patrimônio para saldar essas dívidas. Por isso, a proposta pode não chegar ao resultado que pretende quando operada", diz Laís.

Em relação à responsabilização dos controladores dessas companhias há mais chance de reaver os prejuízos, acrescenta a advogada. "Daí muda de figura, pois temos fundos de pensão gigantescos que são controladores de empresas negociadas na bolsa brasileira e talvez esses fundos tenham recursos para fazer frente a essas condenações".