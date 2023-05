Lauren Momback é reconduzida à presidência da Junta Comercial do RS

A presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren de Vargas Momback, foi reconduzida ao cargo, conforme publicação na página 8 do Diário Oficial do Estado do dia 26 de abril. Primeira mulher a assumir a gestão da autarquia em 145 anos de fundação em 3 de agosto de 2020, Lauren tem como principais diretrizes em sua gestão o desenvolvimento e a melhoria do ambiente de negócios no Estado.

Desde que está à frente da JucisRS, o Rio Grande do Sul passou a liderar o Ranking do Ministério da Economia de Classificação de Atividades de Baixo Risco. A Junta Comercial ampliou o número de atividades consideradas de baixo risco de 24 para 770. Com a nova tabela de riscos, os empreendedores passaram a ter mais possibilidades para a abertura de empresas individuais e limitadas.

Com a adesão dos municípios gaúchos ao Tudo Fácil Empresas - TFE -, plataforma em parceria com o governo estadual para abertura de novos negócios de forma gratuita, os empreendedores agora levam, no máximo, dez minutos para registrarem um empreendimento. Hoje, o RS conta com 24 municípios integrados.

Outros 120 estudam a possibilidade de aderirem à nova ferramenta que já está em funcionamento nas seguintes cidades: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Panambi, Bagé, Erechim, Gravataí, Estrela, Santa Cruz do Sul, Esteio, Caxias do Sul, Rio Grande, São Borja, Sapiranga, Farroupilha, Sapucaia do Sul, Venâncio Aires, Montenegro, Frederico Westphalen, Rio Pardo, São Leopoldo, Uruguaiana, Santo Antônio da Patrulha, Guaíba e Tapejara.

"Nosso olhar é voltado ao empreendedor, temos que simplificar a vida de quem deseja abrir uma empresa em nosso estado", destaca Lauren, ressaltando que uma de suas metas é a adesão dos 497 municípios do RS. Em quase três anos de sua gestão, ela também inova com o lançamento das Assinaturas Avançadas.

Desde de março de 2021, a JucisRS passa a adotar o sistema para a assinatura de documentos e livros digitais submetidos a registro, sendo também o primeiro estado a disponibilizar a plataforma aos seus usuários/clientes. As Assinaturas Avançadas foram implementadas como uma opção gratuita, moderna, inovadora e com o devido respaldo legal.

Para assinar um documento com a assinatura avançada é necessário ter um cadastro no Portal gov.br, o selo de confiabilidade obtido gratuitamente no mesmo local e inserir o código de segurança que é enviado para o e-mail ou celular do assinante.

A gestora da autarquia também destaca a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Redesim -, consolidada em 100% dos municípios. Outro case de sucesso é a Jornada JucisRS de Interiorização, que chega a sua décima edição em Santa Cruz do Sul nos dias 10 e 11 de maio. Também foi lançada a Escola JucisRS com enfoque no aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o Registro Empresarial e áreas correlatas.

A presidente Lauren é pós-graduada em Direito Público, Previdenciário e Direito do Trabalho, também integra o Colégio de Vogais da JucisRS. Auditora do BRDE e advogada desde 2003, sócia de dois escritórios de advocacia, com larga experiência nas áreas do Direito Empresarial, Educacional, Previdenciário e Trabalhista. As informações são da assessoria de comunicação da JucisRS.