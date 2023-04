Dia da Contabilidade destaca importância da atividade

Quase cem anos após esse marco, o profissional contábil de hoje não tem nada a ver com os antigos "guarda-livros" do passado. Seja na área pública ou privada, os contadores são essenciais para a sociedade. No entanto, o mercado tem cobrado novas habilidades.

A origem da data e o que ela representa

No dia 25 de abril, comemora-se o Dia da Contabilidade. Nesse dia, em 1926, o senador João Lyra Tavares, patrono da Contabilidade no Brasil, defendeu a regulamentação da profissão contábil no Congresso Nacional. A regulamentação ocorreu através do Decreto nº 20.158, de 30.06.1931, que organizou o ensino comercial no Brasil.

25 de abril não é, no entanto, o dia do contador, profissional graduado, cujo dia é celebrado em 22 de setembro, em comemoração à criação do Curso de Ciências Contábeis, que ocorreu em 1945, através do Decreto-Lei 7.988. Também não é o dia do técnico em Contabilidade, profissional formado pelas escolas profissionalizantes de nível médio, cujo dia é o 20 de novembro, em comemoração à substituição do diploma de guarda-livros para técnico em Contabilidade, que também ocorreu em 1945, através do Decreto-Lei 8.191. E, em 27 de maio de 1946, pelo Decreto-Lei 9295, as profissões de contador e de guarda-livros foram regulamentadas.

Os contadores e os técnicos em Contabilidade, profissionais que atuam no campo contábil, devem se sentir orgulhosos nesse dia, pois é a Contabilidade, através de suas técnicas de registro, que possibilita que as pessoas jurídicas se integrem na sociedade, para que ela conheça a sua situação econômica, financeira e patrimonial, possibilitando que o mundo dos negócios seja operado. É através da Contabilidade que se apuram custos, despesas, receitas, ativo, passivo, PIB, arrecadação de tributos, etc. Além disso, é ela que verifica lucros ou prejuízos, que fornece subsídios para que as empresas prosperem com segurança. Quando há problemas, é ainda a Contabilidade que acena com as soluções.

É por isso que se diz que a Contabilidade é uma profissão de interesse social. A pessoa jurídica não pertence aos seus donos, mas ao meio onde está instalada, ou seja, à sociedade, porque é a pessoa jurídica que gera emprego, que paga tributos, que arrecada e aplica recursos, enfim, que produz. É a pessoa jurídica que faz com que o Município, o Estado e o País tenham vida. Imagine o que seria do País se os seus governantes não tivessem acesso às informações das pessoas que produzem riquezas. É através da Contabilidade que o governo mapeia a economia para saber em que setor há mais ou menos produção, onde cresceu e produziu mais (ou menos), que região precisa deste ou daquele incentivo. Nesse contexto, a Contabilidade é guardiã da riqueza nacional, protegendo-a em prol de uma sociedade mais estável econômica e financeiramente.

E os profissionais da Contabilidade, contadores e técnicos, apesar de ainda não terem logrado o devido reconhecimento como profissões necessárias à proteção da sociedade, devem nesta data repensar o seu papel junto desta área tão importante para a estabilidade social.

FONTE: IDEU INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO - FACULDADE IDEAU DE PASSO FUNDO