Sim, temos muito a comemorar!

Tatiani M. Brocca Pedrotti

Contadora, vice-presidente de Relações com os Profissionais do CRCRS

No dia 25 de abril, comemoramos o Dia do Profissional da Contabilidade. No Estado, somos cerca de 38 mil profissionais ativos, registrados no nosso Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, responsáveis por mais de um milhão de empresas em atividade, sendo que, há muitos contadores que também respondem por empreendimentos em outros Estados.

A evolução tecnológica, que exige uma constante atualização e capacitação dos profissionais contábeis, favorece e colabora, de forma direta, para que, cada vez mais, esses profissionais atuem além-fronteiras.

Os profissionais da contabilidade devem se sentir orgulhosos nesse dia dedicado a eles, uma vez que é essa ciência que possibilita que as empresas interajam e participem do cenário econômico da sociedade, conhecendo sua real situação financeira e patrimonial.

É por meio da Contabilidade, que o governo obtém subsídios para entender em que setor há mais ou menos produção, onde houve crescimento, que regiões necessitam de mais recursos e incentivos. É a Contabilidade que detém a informação da riqueza nacional, protegendo e contribuindo efetivamente para uma sociedade mais estável econômica e financeiramente.

Os profissionais contábeis atuam ligados diretamente aos gestores, auxiliando na tomada de decisões, de modo a alcançar os objetivos das organizações. E isso vale para todas as empresas, independentemente do porte ou do segmento em que estão inseridas.

Toda empresa, entidade, instituição necessita de um profissional da contabilidade, por isso, precisamos, sistematicamente, acompanhar as tendências do mercado e estarmos atentos às mudanças na legislação, buscando atualização constante para executar nosso papel com excelência, baseado na ética e no conhecimento técnico.

Isso se faz necessário, não apenas pela exigência da área, como também pelo uso mais frequente de tecnologias avançadas e desenvolvimento da inteligência emocional.

É importante não estar focado somente na formação técnica, mas atentar também para a formação cultural, humana e social, que irá nos proporcionar condições de melhor atender e orientar os nossos clientes, com vistas à prosperidade dos negócios.

Nossa atuação na sociedade vai além do ambiente empresarial. A Contabilidade é uma profissão de cunho social, uma Ciência Social. Em época de Declaração de Imposto de Renda, somos fundamentais na colaboração para a melhoria de vida de muitas pessoas, estimulando e orientando os contribuintes, pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de Renda no modelo completo, a destinarem até 3% dos valores devidos aos fundos da criança e do adolescente e 3% para os fundos da pessoa idosa, bem como, incentivar empresas que declaram pelo lucro real a encaminharem até 1% do imposto para projetos sociais. Inspirar o exercício da cidadania por meio da solidariedade também é papel dos profissionais contábeis.

Nesse sentido, o CRCRS tem sido agente fomentador do conhecimento e da atualização, proporcionando a educação continuada, por meio da realização de cursos, palestras, seminários, convenções.

E, em relação à promoção de eventos direcionados à classe, em outubro, de 25 a 27, ocorrerá a XIX Convenção de Contabilidade do RS, que trará muita inovação, muitos temas, que se prestam a debates e reflexões, sobre diversos segmentos da Contabilidade, enfim, é um evento que está sendo preparado para surpreender! Aos profissionais da contabilidade, recomendo que façam a sua inscrição logo, a fim de garantir a participação.

Temos muito a comemorar!

Um viva à Contabilidade e aos profissionais contábeis!