Adilson Seixas

A conquista do crédito virou parte do sonho de milhões de empreendedores do país, que desejam fortalecer seus negócios, se recuperar de cenários de crise financeira e, consequentemente, preservar empregos e o legado de suas empresas; ou mesmo para impulsionar o crescimento organizacional, investir em compra de maquinário e na transformação digital que hoje move o mercado.

Não à toa, o Banco Central prevê que, até o fim do ano, o mercado de crédito deve crescer 8% no país, graças, dentre outros pontos, a medidas governamentais de incentivo de crédito e apoio às empresas no contexto de isolamento social.

Dentro deste cenário, ao longo de minha carreira, pude ouvir muitos empresários com a seguinte dúvida: quais os motivos que fazem um banco não aceitar uma demanda de empréstimo empresarial? Que estratégias posso tomar para ter sucesso na obtenção de crédito?

Para responder essa pergunta, preparei um checklist bem objetivo, com as cinco principais razões para a recusa do crédito empresarial nos bancos e instituições financeiras. Acompanhem!

Falta de garantias

O fornecimento de garantias que estejam de acordo com objetivos almejados de crédito da empresa é uma etapa essencial e indispensável para que as companhias tenham sucesso na obtenção de empréstimos empresariais junto aos bancos. A partir desta base, as instituições poderão avaliar que linhas de crédito e montantes de capital podem ser fornecidos para uma empresa com grau consistente de segurança e adimplência.

Restrições financeiras

Consequentemente, a empresa não pode possuir restritivos financeiros que sejam impeditivos para a liberação do crédito. Por mais que muitas organizações busquem empréstimos empresariais para equilibrar o caixa de seus negócios, é importante que esse passo seja tomado de modo prévio e planejado, posto que, a partir do momento em que uma companhia possui restritivos mais severos no mercado, a conquista do crédito se torna pouco viável.

Perfil financeiro

O perfil financeiro do negócio pode não "casar" com as linhas de crédito e opções financeiras oferecidas por uma determinada instituição bancária. Por isso, é muito importante mapear as diferentes soluções de crédito disponíveis no mercado e, em um cenário ideal, contar com o apoio de especialistas que podem traçar estratégias de inteligência de crédito para que suas chances de sucesso na relação com os bancos se maximize.

Baixo Score de Crédito

Tais fatores combinados contribuem para que as empresas não atinjam o percentual mínimo - conhecido no mercado financeiro como "score de crédito" - para que seja possível liberar o crédito a uma determinada empresa. De modo resumido, o score de crédito é um modelo estatístico utilizado pelas instituições financeiras para avaliar o potencial de adimplência de pessoas físicas e empresas no processo de concessão de empréstimos e outras soluções financeiras.

Ambiente econômico

Por fim, o momento econômico vivido por um país é outro fator que pode influenciar na obtenção do crédito. Novamente aqui, o suporte de especialistas em crédito empresarial pode ser decisivo, no sentido da identificação de oportunidades que, mesmo em cenários de crise, são oferecidas por muitas instituições.

Levando em conta todos estes critérios, é fundamental que os empresários considerem que, como todo passo importante dentro de uma jornada empreendedora, a busca por recursos deve ser planejada e, sobretudo, fundamentada em estratégias inteligentes que ampliem as possibilidades de sucesso e permitam que o empreendedor acesse oportunidades de crédito de fato vantajosas e que não comprometam o equilíbrio financeiro de seus negócios.

Para tanto, os empreendedores podem buscar apoio de especialistas que apoiam as empresas na implementação de metodologias baseadas em inteligência de crédito e, sobretudo, ter em mente que, quando planejado, o crédito é um instrumento de transformação, preservação de legados e capaz de pavimentar a estrada para um futuro financeiramente sustentável!

Especialista em crédito empresarial e fundador e CEO da Loara