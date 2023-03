Rio Grande do Sul lidera ranking de Classificação de Atividades de Baixo Risco

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) dá um importante passo na melhoria do ambiente de negócios no Estado com a ampliação do número de atividades consideradas de baixo risco de 24 para 770. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de 20 de março, após ter sido aprovada na primeira reunião de 2023 do Subcomitê Estadual da Redesim, sistema para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios.

A presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback, destaca que com a nova tabela de risco, os empreendedores passam a ter mais possibilidades frente à abertura de empresas individuais e limitadas no Rio Grande do Sul. Ela explica que com a adesão dos municípios gaúchos ao Tudo Fácil Empresas - TFE - , eles têm acesso totalmente online ao sistema, levando no máximo 10 minutos para registrarem seus próprios negócios de forma totalmente gratuita. Hoje, o RS conta com 26 municípios gaúchos integrados, sendo que 90 já estão em fase de sensibilização.

Conforme Lauren, a nova tabela consolida um trabalho iniciado em 2020. "Temos muito orgulho pela dedicação e comprometimento de todos envolvidos neste processo. Continuaremos trabalhando pela desburocratização e eficiência da máquina pública em prol do empreendedorismo em nosso estado", afirma a gestora da JucisRS. "A tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAES - foi aprovada por unanimidade, sendo o RS o primeiro estado a ter mais atividades de baixo risco do país. Temos que simplificar a vida de quem deseja empreender, gerando assim mais empregos e desenvolvimento econômico", finaliza Lauren.

O Subcomitê Estadual da Redesim conta com representantes de 15 órgãos estaduais, sendo alguns deles: a Fepam, SEDEC, OAB/RS, CBM/RS, Sebrae/RS, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, entre outros. Os Cartórios é o órgão mais recente a integrar o subcomitê, que tem como objetivo estimular e desenvolver ações voltadas à simplificação e a desburocratização do registro de empresários e de pessoas jurídicas no Estado. Além disso, também busca promover a articulação e entendimento entre todos os órgãos e as entidades envolvidas na abertura e na alteração de empresas, além de promover unidade entre os usuários dos serviços públicos, do processo de registro e da legalização de empresários e de pessoas jurídicas. As informações são da assessoria de comunicação da JucisRS.