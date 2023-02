CRCRS inicia março homenageando as mulheres

Dia 8 de março é designado o Dia Internacional da Mulher, mas o Conselho de Contabilidade do RS (CRCRS) estende as homenagens durante todo o mês, iniciando em 1º de março, com painel "Mulheres: protagonismo, barreiras e oportunidades", integrado pela vice-presidente Técnica do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Ana Tércia Rodrigues, pelo presidente do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, e pela coordenadora da Comissão de Estudos CRCRS Mulher, Aline Gauer. O evento, que abre as atividades do mês da mulher no Conselho, será das 17h às 18h, no auditório do CRCRS (av. Senador Tarso Dutra, 170, loja 101) e terá transmissão pela TV CRCRS no YouTube. Inscrições em crcrs.org.br

Ainda no dia 1º de março, ocorrerá a cerimônia de descerramento da fotografia da contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do CRCRS por dois mandatos (2018-2021), na Galeria dos Presidentes, sendo destaque por ser a primeira mulher a assumir a presidência da entidade em 70 anos. A solenidade ocorrerá a partir das 18h, na loja do CRCRS.

Atualmente, Ana Tércia é responsável pela vice-presidência Técnica do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Ana Tércia já participa das atividades do CRCRS e conhece muito bem a entidade há tempos, pois fez parte do quadro de funcionários por 10 anos. Nos anos 2000, passou a integrar o plenário como conselheira, até assumir a vice-presidência de Gestão e, enfim, a presidência da entidade.