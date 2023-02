Contabilidade mais tecnológica é desafio para o ano de 2023

Com os avanços surgindo em velocidade crescente, estar em dia com as novas tecnologias deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar condição de sobrevivência para muitas empresas. Bem como também para departamentos específicos, que precisam acompanhar o ritmo acelerado das empresas que atuam ou atendem.

No que tange à contabilidade e às áreas fiscais não é diferente. Mais do que otimizar processos e automatizar rotinas, a adoção de tecnologias e mudanças no comportamento são essenciais por tornarem as tomadas de decisão mais rápidas e assertivas.

Na prática, os que abraçam a tecnologia conseguem liberar sua equipe de funções burocráticas para ter mais tempo de executar tarefas complexas e de maior valor agregado.

Com isso, é possível atuar de uma forma analítica e consultiva, trazendo diferenciais importantes para agregar valor ao serviço prestado dentro da organização. Para ajudar neste processo, Guilherme Pellegrini, gerente de operações da Questor, preparou algumas dicas.

Passo 1: Aposte na automação

Boa parte dos profissionais que atuam na contabilidade e áreas fiscais ainda gastam muito tempo dos funcionários com a execução de tarefas burocráticas e repetitivas. A boa notícia é que já existem tecnologias capazes de automatizar essas funções. Graças ao uso de robôs, é possível ganhar não apenas em agilidade, mas também reduzir a incidência de erros de processamento causados por falha humana. Isso vem desde o recebimento dos dados de forma automática na plataforma tributária, geração de cálculos, entrega de guias e armazenamento de documentos.

Passo 2: Recorra a uma solução nativa na nuvem

Com o avanço da LGPD e outras preocupações, a segurança sempre aparece como dúvida na hora de contratar um serviço ou ferramenta. Especialmente para setores fiscais e contabilidade, afinal, eles lidam com dados sensíveis das empresas que prestam serviço. Ao recorrer a uma solução que nasceu como um serviço totalmente web, questões como segurança de dados, atualização de software e backups deixam de ser problema, pois a empresa passa a contar com a estrutura robusta de um terceiro para cuidar dessas questões. É o que acontece em uma operação que atua com características SaaS (Software como um Serviço). A entrega da plataforma está totalmente pronta para uso, inclusive a parametrização e configuração do sistema já vem pronta, eximindo a responsabilidade da empresa de ter um especialista para atuar com esses ajustes essenciais. E por ser uma solução acessível através do navegador web e totalmente responsivo (que se adapta a qualquer tamanho de tela sem perder qualidade), podem ser acessados em qualquer local e hora de forma remota.

Por fim, em vez de arcar com os gastos elevados e precisar de grandes espaços para um data center físico, a nuvem permite contratar uma estrutura de TI do tamanho adequado e ampliá-la ou reduzi-la conforme a demanda, o que traz ganhos importantes na relação custo-benefício.

Passo 3: Invista em treinamentos

Pouco adianta contar com as tecnologias mais avançadas se sua equipe não está preparada para lidar com elas. Por isso, é essencial ter os funcionários sempre alinhados com as ferramentas adotadas por sua empresa. Nesse sentido, invista em capacitações para que as pessoas conheçam bem cada uma das funcionalidades e tirem o máximo proveito delas.