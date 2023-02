Mudanças previstas em reforma tributária preocupam Porto Alegre

Na quinta-feira passada, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), endossou uma crítica do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) ao secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard Appy. Em evento promovido pelo RenovaBR, Appy afirmou que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é imposto "do passado" e defendeu a unificação do tributo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços (ICMS).

Em uma rede social, Paes rebateu o discurso do secretário da Fazenda, a quem se referiu como "técnico autoritário". "Ele pode não saber, mas uma das grandes conquistas da CF de 88 foi elevar os municípios a entes federativos. Essa independência, somada a muitas obrigações definidas pela Constituição, só pode se dar na prática com a capacidade arrecadatória própria dos governos locais", escreveu o prefeito do Rio.

Melo reagiu à postagem do político carioca: "Vai no ponto o [email protected] contra o equívoco do secretário. O ISS é a principal receita dos municípios, que são o palco da vida real: saúde, segurança, educação e assistência. Retirar das prefeituras significa acabar com serviços essenciais. Democracia se faz com diálogo", escreveu na mesma rede social.

Em entrevista ao JC Contabilidade, Melo reafirmou o seu posicionamento. "A reforma tributária é bem-vinda desde que simplifique, não aumente impostos e potencialize os serviços onde a vida acontece, e o palco da vida é o município. Então, se for uma reforma para tirar mais recursos das cidades - que pouco têm - reforma não é", criticou.

Tanto Melo quanto Paes veem com preocupação duas Propostas de Emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional sobre tributação de consumo: a PEC 45/19, desenhada por Appy e originada na Câmara, e a PEC 110, do economista Luiz Carlos Hauly e que se encontra no Senado. Ambas as propostas preveem a unificação de tributos. Em linhas gerais, a PEC 45 prevê a substituição de cinco tributos (os federais PIS, Cofins e IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS) por um imposto sobre bens e serviços (IBS), com arrecadação centralizada e gestão compartilhada, e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas. A alíquota seria a mesma para todos os bens e serviços. Além disso, o texto acaba com a maior parte dos benefícios fiscais.

Já a PEC 110 tem como diretriz principal a instituição de um modelo dual do Imposto de Valor Agregado (IVA), que, de um lado, reúne os impostos federais e, de outro, os estaduais e municipais. A equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já defendeu uma proposta que junte essas duas PECs.

Appy afirmou que o Brasil é, hoje, o último País do mundo que separa tributação de mercadorias e serviços. "Tributar em separado gera uma cumulatividade que distorce a economia. E a indústria hoje consome cada vez mais serviços", disse. Na ocasião, ele negou que as prefeituras perderão autonomia com a unificação do ISS e ICMS.

A criação de um IVA ou de um IBS e a retirada do ISS da competência municipal, porém, são ideias rechaçadas pelo prefeito da Capital e demais representantes de sua gestão. "Isso é inaceitável. O ISS é o imposto mais representativo para as médias e grandes cidades, é o imposto mais simples e que mais cresce nos últimos anos, por isso o interesse dos demais entes nesse tributo", aponta o secretário da Fazenda de Porto Alegre e vice-presidente da Associação das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), Rodrigo Fantinel.

Conforme Fantinel, o ISS em Porto Alegre está muito próximo de R$ 1,5 bilhão, o que representa cerca de 15% do orçamento do município. Em 2022, segundo o secretário da Fazenda da Capital, esse tributo apresentou um crescimento de 13,7%. O secretário cita ainda uma estimativa da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) que aponta uma perda de R$ 345 bilhões para as cidades nos próximos 15 anos com a extinção do ISS, o que, segundo ele, impactaria "fortemente" os serviços públicos aos cidadãos.